انتحارى يفجر نفسه داخل مركز شرطة فى ليبيا

01 يناير 2019 - 04:50 م

أكد أحمد بركة وزير الداخللية الليبى تفجير انتحارى نفسه داخل مركز شرطة غدوة بالجنوب الليبى، لافتًا أن التفجير لم يخلف أضرارا بشرية سوى مقتل منفذ التفجير وبعض الأضرار فى المبنى.





وقال أحمد بركة لموقع بوابة أفريقيا، الثلاثاء، إن قوات الجيش الليبى بالتعاون مع القوات المساندة وكتيبة خالد بن الوليد قاموا بإلقاء القبض على أحد العناصر المتطرفة المحاصرة فى منطقة غدوة، واقتادوه إلى مركز الشرطة فقام بتفجير نفسه داخل مركز الشرطة إلا أن التفجير لم يخلف سوى أضرار مادية بالمبنى.





وأوضح بركة أن هذا التفجير هو الثانى اليوم الثلاثاء فى منطقة غدوة بالجنوب الليبي بعدما قام انتحارى بتفجير نفسه بالقرب من مركز شرطة غدوة الذى يبعد 65 كم عن جنوب سبها.



