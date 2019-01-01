» النيابة الإدارية: حققنا في 150 ألف قضية خلال 2018

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متابعات: عبدالراضي الزناتي

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قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن النيابة تتعامل مع جميع الجهات الرقابية للدولة وعلى رأسهم الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات وأكثر جهتين تتلقى النيابة الإدارية، منهما بلاغات بوقائع فساد مالي وإداري.

وأضاف سمير خلال لقاء مع قناة "إكسترا نيوز"، أنه خلال 2018 باشرت النيابة التحقيقات فيما يقارب 150 ألف قضية بخلاف 45 لـ50  ألف شكوى للمواطنين.

وأوضح أن هناك انخفاضا نسبيا بسيطا في عدد القضايا، التي حققت فيها النيابة خلال عام 2018، وقد لا يرجع لانخفاض عدد القضايا أو الفساد بقدر ما هو مرتبط بالتحقيقات التى باشرتها النيابة، مشيرًا إلى أنهم يعملون على تحليل تلك النسبة المنخفضة لدراسة أسبابها.


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