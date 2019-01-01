المفتي: تهنئة الأقباط "برّ" أمرنا الإسلام به

01 يناير 2019 - 04:23 م

أكد الدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، أن تهنئة الإخوة المسيحيين في أعيادهم من باب "البر" الذي تأمرنا به الشريعة الإسلامية، لافتًا إلى أن هذا الفعل يندرج تحت باب الإحسان الذي أمرنا الله عز وجل به مع الناس جميعا دون تفريق، وذلك في قوله تعالى: ?وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا?، وقوله تعالى: ?إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ?.

وشدد مفتى الجمهورية، في بيان له، على "حاجتنا الشديدة لنشر المزيد من المودة والرحمة والتآلف بين أبناء الوطن الواحد من المسلمين والمسيحيين لمواجهة محاولات ومؤامرات نشر الفتن"، داعيًا إلى تهنئة الإخوة الأقباط في أعيادهم وعدم الاستماع لفتاوى المتشددين التي تحرم ذلك.

واستند المفتى إلى النص القرآني الصريح الذي يؤكد أن الله تبارك وتعالى لم ينهَنا عن بر غير المسلمين، ووصلهم، وإهدائهم، وقبول الهدية منهم، وما إلى ذلك من أشكال البر بهم، وهو قوله تعالى: ?لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ?.

وأوضح أن الإهداء وقبول الهدية من غير المسلم جائز أيضًا، مؤكدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا من غير المسلمين، حيث ورد عن على بن أبي طالب، رضي الله عنه قال: "أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها".

وأشار إلى أن علماء الإسلام قد فهموا من هذه الأحاديث أن قبول هدية غير المسلم ليس فقط مشروعا أو مستحبا، لأنه من باب الإحسان، وإنما لأنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

وتوجه مفتى الجمهورية بالدعاء للمولى عز وجل بأن يحفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن تنعم مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.