» فاروق جويدة: "الإخوان أغبياء"

01 يناير 2019 - 12:42 م

أكد الشاعر والكاتب فاروق جويدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي له الفضل في إنقاذ مصر خلال مرحلة مهمة في تاريخها.

وقال "جويدة"، خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "تن"، إنه لا أحد يستطيع أن ينتزع من الرئيس السيسي هذا الحق التاريخي، مشيرًا إلى أنه من غباء تنظيم الإخوان أنهم كانوا لا يستمعون لأحد عندما كانوا في السلطة.

وتابع جويدة: "الرئيس السيسي ليس رئيس جمهورية أو قائد أعلى للقوات المسلحة فقط، ولكنه إنسان مصري أصيل" مشيدًا بالمشروعات القومية التي ينفذها خلال الفترة الأخيرة لإنقاذ مصر.