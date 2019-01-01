"النقل" تزف بشرى سارة للمواطنين

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أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن كباري طريق السويس - نفق الشهيد أحمد حمدي، سوف تكون جاهزة للتشغيل التجريبى، خلال الشهر الجارى، بتكلفة إجمالية 492 مليون جنيه، الذى تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق التابعة لوزارة النقل، تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

 وقال وزير النقل، في تصريحات صحفية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الكباري بنسبة 96%، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من الكباري تم إنجازها بنسبة 100%، وتشمل جسمًا خرسانيًا بطول 250 مترًا و1000 متر مطالع ومنازل، واشتملت على كباري أعلى مزلقان سكة حديد عتاقة، وأعلى طريق السويس الصحراوى، ونفق أسفل طريق القاهرة/ السويس.

وأكد أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء من الأعمال خلال الفترة القليلة المقبلة لتكتمل المرحلتان بإجمالى طول1750 مترًا للجسم الخرسانى، و2000 متر مطالع ومنازل.

 وأشار عرفات إلى أن المشروع يخدم محاور مرورية رئيسية عدة، أهمها للقادم من القاهرة متجهًا إلى طريق نفق الشهيد أحمد حمدى والعكس، والقادم من مدينة السويس والبحر الأحمر متجهًا إلى طريق نفق الشهيد وسيناء كذلك فهو يقوم بنقل الحركة المرورية للقادم من جنوب سيناء إلى القاهرة، والقادم من سيناء للسويس والبحر الأحمر من دون أي تقاطعات وهو ما يجعله نقطة ارتكاز مهمة تربط بين تلك المحافظات.

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