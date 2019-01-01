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تعرف على سبب تأخير إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة

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مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

متابعات- أمينة عبد العال

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تأخر 4 رحلات جوية عن الإقلاع بمطار القاهرة

تسببت الأحوال الجوية وبعض أعمال الصيانة في مطار القاهرة الدولي فى تأخير إقلاع 4 رحلات دولية عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل بمطار القاهرة الدولي.

ومن جانبها، قالت مصادر ملاحية بالمطار، إن رحلة الخطوط التركية 691 المتجهة إلى إسطنبول، ورحلة الخطوط نسما للطيران 182 المتجهة إلى ينبع تأخرتا عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل وذلك بسبب أعمال الصيانة.

وأضافت المصادر، أن رحلة الخطوط الجوية المغربية 273 المتجهة إلى كازابلانكا، ورحلة الخطوط الجوية البريطانية 154 المتجهة إلى لندن، تأخرتا عن المواعيد المقررة لهما بسبب ظروف التشغيل والأحوال الجوية فى مطارات الوصول.

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