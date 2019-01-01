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سر هجوم جماهير أوزبكستان على الأرجنتينى "كوبر"

الرياضة

كوبر
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محمد عبد الحارس

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هذا ما قاله وكيل "صلاح" بعد هجومه على اتحاد الكرة

تعرض الأرجنتيني هيكتور كوبر، مدرب منتخب أوزبكستان، لهجوم عنيف من قبل الجماهير، بعدما استبعد عددًا من اللاعبين من قائمة المنتخب المشاركة في كأس آسيا.

وأعلن "كوبر" الأسبوع الماضي قائمة المنتخب الأوزباكستاني، استعدادًا لمواجهته الأولى أمام عمان 9 يناير الجاري في الجولة الأولى لانطلاق البطولة.

وضمت القائمة 23 لاعبًا معظمهم من لاعبي الدوري المحلي مع 5 محترفين فقط يلعبون في عدد من الأندية الآسيوية، وخلت القائمة من أسماء مثل المهاجم إيفان ناجاييف وحارس المرمى إلدور سويونوف، والمدافع فيتالي دينيسوف.

ورد "كوبر" على الانتقادات التي وجهت له قائلاً: «لم أكن أتابع لاعبي المنتخب الأولمبي فقط، بل تابعت أيضًا لاعبي منتخبات الشباب والناشئين، وعندما كنت أحضر لاختيار قائمة المنتخب الأول، لم أسترشد بعمر اللاعب فقط، بل بحالته البدنية أيضًا».

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