» طائرة تقلع فى 2019 وتهبط به في 2018

01 يناير 2019 - 12:03 م

يبدو العنوان غريبًا قليلاً، أو به خطأ إلا أنه في الحقيقة هذا هو ما حدث بالفعل.

وكشف موقع "رادار بوكس 24" المختص في رصد الرحلات الجوية، والذي يقوم بإظهار بيانات السفر، أن طائرات كثيرة أقلعت في الأول من يناير الحالي، أي في السنة الجديدة 2019، لكنها وصلت أو ستصل إلى وجهتها في الحادي والثلاثين من ديسمبر 2018، ويبدو أن هذا التغيير على قدر كبير من الغرابة، لكنه يعود بالأساس إلى فارق التوقيت الكبير بين الدول المتباعدة، لاسيما أثناء السفر بين آسيا وأمريكا.

وأقلعت إحدى الطائرات الأمريكية، من مطار شنغهاي في الصين، يوم الإثنين، على الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي، أي بعد دخول العام الجديد، لكنها وصلت إلى وجهتها في سان فرانسيسكو الأمريكية على الساعة 06:20 دقيقة مساءً، بالتوقيت المحلي في 31 ديسمبر، وتستغرق هذه الرحلة 11 ساعة.

وفي رحلة أخرى، أقلعت طائرة من هونغ كونج، اليوم الثلاثاء، على الساعة 00:18 صباحًا بالتوقيت المحلي، لكنها وصلت إلى لوس أنجلوس، في وقت ما زال فيه التاريخ 31 ديسمبر، على الساعة التاسعة وثلاث دقائق مساءً بالتوقيت المحلي.