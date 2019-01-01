» استقرار أسعار الخضراوات اليوم

01 يناير 2019 - 11:58 ص

شهد سوق العبور استقرارًا لأسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء، لغالبية أنواع الخضار.

حيث بلغ سعر البطاطس 3 و6 جنيهات، وتراوح سعر الطماطم ما بين 2 و5.3 جنيه.

استقرت أسعار البصل عند 4 و5.7جنيه، وبلغ سعر الكوسة 7 و11جنيهًا، في حين وصل سعر الفاصوليا إلى 6 و10 جنيهات، والخيار الصوب من 4 إلى 6 جنيهات، واستقر سعر الجزر عند 1.5 و 3.5 جنيه للكيلو.

وحقق سعر الفلفل الرومي من 4 إلى 6 جنيهات، واستقر سعر كيلو الباذنجان عند 2.5 إلى 4.2 جنيه، وبلغ كيلو الثوم 11 و15 جنيهًا، و تراوح سعر البسلة من 7 إلى 11 جنيهًا للكيلو، في حين استقر سعر كيلو الملوخية عند 3 و5 جنيهات، وتراوح سعر السبانخ ما بين 4 و6 جنيهات.