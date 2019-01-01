مفاجآت صادمة فى واقعة ذبح أم وأطفالها الثلاثة

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متابعات - الدويني فولي

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كشفت مباحث محافظة كفرالشيخ لغز مقتل أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد تم العثور على جثثهم مذبوحين داخل شقتهم فى جريمة هزت المحافظة مع بداية العام الجديد.

كان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفرالشيخ، قد تلقى بلاغًا من الدكتور أحمد.ع.ذ.أ ( 42 سنة) يفيد بأنه عند عودته من عمله إلى منزل أسرته بمدينة كفر الشيخ وجد زوجته منى.ف. س وأطفاله عبد الله 8 سنوات، وعمر 6 سنوات، وليلى 4 سنوات مذبوحين.

وانتقل مدير الأمن ومدير المباحث وعدد من ضباط البحث الجنائى وبمعاينة الشقة لم يتم العثور على أى كسر فى أبوابها أو النوافذ التى تطل على الشوارع أو منافذ المناور، وبدأت شكوك الضباط تحوم حول الزوج لكون الشقة ليس بها أى آثار عنف، وبتضييق الخناق حول الزوج، انهار أمام مدير الأمن وضباط المباحث واعترف بجريمته معللاً ذلك بوجود خلافات بينه وبين زوجته ما جعله يفقد عقله ويتجرد من إنسانيته ويتخلص من زوجته وأولاده فى ليلة رأس السنة.

تم القبض على الزوج الذى قام بتمثيل الحادث فجرًا، وتمت إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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