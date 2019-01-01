  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر12:45 م
بحث متقدم
اليونيسكو

رسميا.. إسرائيل تنسحب من اليونسكو

ذبح وانتحار وقتلى ومصابون حصيلة يوم دامٍ

مفاجآت صادمة فى واقعة ذبح أم وأطفالها الثلاثة

القرني : كلمات ولي العهد "زي الدهب"

القرني: كلمات ولي العهد "زى الدهب"

نتنياهو يكشف مفاجأة جديدة عن الدول العربية

نتنياهو يكشف مفاجأة جديدة عن الدول العربية

من التدريب

بدء فعاليات التدريب البحرى "الموج الأحمر 1" بمشاركة مصر و5 دول عربية

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب عربى فى أفريقيا

20 ألف قتيل .. حصيلة قتلي السوريين في 2018

20 ألف قتيل.. حصيلة قتلى السوريين فى 2018

فنان شهير يصف مدافن"ثمود" بقبور الصالحين

فنان شهير يصف مدافن "ثمود" بقبور الصالحين

هاني أبوريدة

بوادر أزمة جديدة بـ"الجبلاية".. تعرف على السبب

قيادي إخواني يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

قيادى إخوانى يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

تحذير مهم من "الأرصاد" للمواطنين مع بداية 2019

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تنبيه مهم من الأرصاد للمواطنين

#

"الأرصاد" تحذر المواطنين من هذا الأمر الخطير

#

غينيا تحجز مقعدًا في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون

#

مستشار رئيس الوزراء يرد على زيادة «أسعار البنزين»

الطقس

الأرصاد

إكسترا نيوز

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن شهر يناير من أكثر شهور العام برودة، لذا نجد الطقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلاً على كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك نشاطًا للرياح على أقصى الساحل الشمالي الغربي، والذي يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، موضحًا أنه لا فرص لسقوط الأمطار على أي مكان في مصر، اليوم، بينما تبدأ في الظهور غدًا الأربعاء على السواحل الشمالية.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق، تصل لحد الضباب على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.


شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» انهيار عقار من طابقين فى الساحل بشبرا
» طائرة تقلع فى 2019 وتهبط به في 2018
» استقرار أسعار الخضراوات اليوم
» وفاة أرملة الشيخ عماد عفت شهيد أحداث مجلس الوزراء
» شيرين تسخر من "بطانة" رانيا يوسف أمام الجمهور
» "أديب": "للأسف فينا إعلاميين وحشين"
» طعن 3 أشخاص في بريطانيا ليلة رأس السنة
» ريهام سعيد تصالح عكاشة بعد خلاف 10 سنوات
» "المليونير البخيل" يصدم أعداءه بقرار لا يتوقعوه
» أم تضبط ابنها يغش في حل الواجب المدرسي بطريقة صادمة
» صورة نادرة للراقصة دينا في طفولتها تثير دهشة متابعيها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين