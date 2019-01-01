تحذير مهم من "الأرصاد" للمواطنين مع بداية 2019

أكد الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن شهر يناير من أكثر شهور العام برودة، لذا نجد الطقس مائل للبرودة نهارًا وشديد البرودة ليلاً على كل أنحاء الجمهورية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن هناك نشاطًا للرياح على أقصى الساحل الشمالي الغربي، والذي يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، موضحًا أنه لا فرص لسقوط الأمطار على أي مكان في مصر، اليوم، بينما تبدأ في الظهور غدًا الأربعاء على السواحل الشمالية.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شبورة مائية كثيفة على أغلب الطرق، تصل لحد الضباب على المناطق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.

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