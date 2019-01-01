  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر01:12 م
بحث متقدم
اليونيسكو

رسميا.. إسرائيل تنسحب من اليونسكو

ذبح وانتحار وقتلى ومصابون حصيلة يوم دامٍ

مفاجآت صادمة فى واقعة ذبح أم وأطفالها الثلاثة

القرني : كلمات ولي العهد "زي الدهب"

القرني: كلمات ولي العهد "زى الدهب"

نتنياهو يكشف مفاجأة جديدة عن الدول العربية

نتنياهو يكشف مفاجأة جديدة عن الدول العربية

من التدريب

بدء فعاليات التدريب البحرى "الموج الأحمر 1" بمشاركة مصر و5 دول عربية

محمد صلاح

"صلاح" يحصد جائزة أفضل لاعب عربى فى أفريقيا

20 ألف قتيل .. حصيلة قتلي السوريين في 2018

20 ألف قتيل.. حصيلة قتلى السوريين فى 2018

فنان شهير يصف مدافن"ثمود" بقبور الصالحين

فنان شهير يصف مدافن "ثمود" بقبور الصالحين

هاني أبوريدة

بوادر أزمة جديدة بـ"الجبلاية".. تعرف على السبب

قيادي إخواني يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

قيادى إخوانى يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

شاهد.. عكاشة يظهر بـ"بطة" على الهواء

آخر الأخبار

الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شاهد .. بطة "عكاشة" تقضي حاجتها على ملابس ريهام سعيد

#

توفيق عكاشة يغنى لأول مرة على الهواء

#

عكاشة: حياة الدرديرى بتاخد منى الولاعات

#

عكاشة ينفعل على الهواء بسبب هذا الأمر الغريب

احتفل الإعلامي توفيق عكاشة برأس السنة الميلادية برش البطة بالمياه، معقبًا: "لازم البطة تاخد شور، لأن البط بيحب المياه، وبعد كده ننشفه".

وقام "عكاشة" خلال حفل "إعلام المصريين"، المذاع على فضائية "أون إي"، برش البطة بالبيرفيوم، قائلاً: "في القرن الـ21 لازم نكون نضاف، الأول نعمل شاور للبطة، وبعد كده ندبحها، ونحطها في مياه ساخنة، وبعد كده نشيل ريشها ونسلقها".

وأعدت مجموعة "إعلام المصريين" برئاسة المنتج تامر مرسي، احتفالية خاصة، بمناسبة رأس السنة الميلادية، عرضت عبر قنوات "الحياة" و"ON E "، و"ON سبورت"، في بث مشترك.


شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» وفاة نجم بوليود بعد معاناة مع المرض
» انهيار عقار من طابقين فى الساحل بشبرا
» طائرة تقلع فى 2019 وتهبط به في 2018
» استقرار أسعار الخضراوات اليوم
» وفاة أرملة الشيخ عماد عفت شهيد أحداث مجلس الوزراء
» شيرين تسخر من "بطانة" رانيا يوسف أمام الجمهور
» "أديب": "للأسف فينا إعلاميين وحشين"
» طعن 3 أشخاص في بريطانيا ليلة رأس السنة
» ريهام سعيد تصالح عكاشة بعد خلاف 10 سنوات
» "المليونير البخيل" يصدم أعداءه بقرار لا يتوقعوه
» أم تضبط ابنها يغش في حل الواجب المدرسي بطريقة صادمة

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عصر

    02:50 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين