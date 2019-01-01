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20 ألف قتيل.. حصيلة قتلى السوريين فى 2018

عرب وعالم

20 ألف قتيل .. حصيلة قتلي السوريين في 2018
20 ألف قتيل .. حصيلة قتلي السوريين في 2018

عبد القادر وحيد- متابعات

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قتيل

20 ألف

عام 2018

المركز السوري

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن إحصائية تقدر بحوالي 20 ألف قتيل حصيلة عام 2018، والتي اعتبرها أنها أدنى حصيلة منذ اندلاع النزاع السوري في عام 2011.

ووثق المركز السوري مقتل 19 ألفًا و666 شخصًا في العام 2018، بينهم 6349 مدنيًا، وضمن هؤلاء 1437 من الأطفال.

وصرح رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري بأن إحصائية عام 2018 أدنى حصيلة سنوية للقتلى منذ بداية الأحداث في سوريا قبل ثماني سنوات.

وفي العام 2017 قتل أكثر من 33 ألف شخص، فيما سجل العام 2014 أعلى حصيلة سنوية بمقتل أكثر من 76 ألف شخص.

وفي العام 2014، كان النزاع السوري في أوجه، وكانت الفصائل المعارضة تسيطر على مناطق واسعة من البلاد أبرزها غوطة دمشق الشرقية والقسم الشرقي من مدينة حلب، فضلاً عن مساحات واسعة في محافظتي درعا وحمص وغيرهما.

وشهد العام 2014 صعود تنظيم "داعش" وسيطرته على مساحات واسعة، لكن الجيش السوري ومنذ بدء التدخل العسكري الروسي في العام 2015، حقق بعض الانتصارات.

ويأتي ذلك بعدما حققت القوات السورية بدعم روسي انتصارات واسعة على الأرض، مقابل خسائر جسيمة للفصائل المعارضة وتنظيم "داعش" على حد سواء.

يذكر أن التقديرات في دول أخرى  كأفغانستان سقط أكثر من 40 ألف قتيل جراء النزاع، ما يعادل تقريبًا مجموع القتلى في سوريا واليمن، وفقًا لبيانات وضعها "مشروع جمع بيانات مناطق النزاع المسلح وأحداثه" ومقره في أمريكا.

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