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شيرين تسخر من "بطانة" رانيا يوسف أمام الجمهور

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شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

متابعات - الدويني فولي

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القرنى

الشباب السعودي

سند

سخرت المطربة شيرين عبد الوهاب من أزمة فستان الممثلة رانيا يوسف، خلال حفل رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وداعبت شيرين جمهور حفلها، مساء أمس الاثنين، قائلة: "لو سمحتم، 3 ثوانٍ بس عشان أعدل البطانة"، ما أثار ضحك الجمهور.

وأثارت إطلالة يوسف في الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي ردود أفعال كثيرة، وأقام بعض المحامين دعاوى قضائية تتهما بـ"التحريض على الفجور"، لكنها اعتذرت للجمهور وأكدت أنها لم تقصد خدش الحياء، وأن الأمر لم يكون مقصودا.

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