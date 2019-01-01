  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:06 ص
بحث متقدم
20 ألف قتيل .. حصيلة قتلي السوريين في 2018

20 ألف قتيل.. حصيلة قتلى السوريين فى 2018

فنان شهير يصف مدافن"ثمود" بقبور الصالحين

فنان شهير يصف مدافن "ثمود" بقبور الصالحين

هاني أبوريدة

بوادر أزمة جديدة بـ"الجبلاية".. تعرف على السبب

قيادي إخواني يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

قيادى إخوانى يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

تركي الدخيل

الدخيل سفيرًا للسعودية في الإمارات

رسالة خطيبة خاشقجي في احتفالات رأس السنة

رسالة خطيبة خاشقجى فى احتفالات رأس السنة

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

أرشيفية

كشف غموض مقتل سيدة بطنطا .. علاقة "فيسبوكية" وراء الجريمة

ريهام سعيد وندى رحمي

شاهد .. بطة "عكاشة" تقضي حاجتها على ملابس ريهام سعيد

ساويرس

رد مفاجيء لـ"ساويرس" على شخص اتهمه بالإساءة للإسلام

قيادى إخوانى يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

الحياة السياسية

قيادي إخواني يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"
قيادي إخواني يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

القوات المسلحة تحذر المواطنين من هذا الأمر

#

التفسير الطبقي لموقف الإسلاميين من البرادعي

#

رؤى الإسلاميين.. الرسول يقدم "مرسي" للصلاة

#

أناشيد الإسلاميين «ملطوشة» من العلمانيين

الإسلاميين

محيي عيسي

صبر البهائم

الصبر المجاني

حذر محيي عيسي، القيادي الإخواني والبرلماني السابق، من تبني  الصبر المجاني، الذي وصفه بـ"صبر البهائم".

وقال عيسى على حسابه في "فيس بوك": "إن من شروط الصبر أن تعرف كيف تصبر؟ ولمن تصبر؟ وماذا تريد بصبرك؟ وتحتسب في ذلك وتحسن النية فيه لعله أن يخلص لك صبرك".

وأضاف أن من لم يفعل ذلك فهو بمنزلة "البهيمة" التي نزل بها البلاء فاضطربت لذلك ثم هدأ فهدأت.. فلا هي نقلت ما نزل بها فاحتسبت وصبرت.. ولا هى صبرت، ولا هى عرفت النعمة حين هدأ ما بها، فحمدت الله على ذلك وشكرت.

وأوضح عيسى أن الصبر المجاني الذي يغيب عنه الفهم وتنعدم فيه الرؤية وتفتقد العبرة هو صبر البهائم التي تمتثل للكرب فلا تعي منه شيئًا إذا نزل ولا تعتبر منه إذ انقشعت سحابته ورحل.

وتساءل: "ولئن قيل إن للصبر حدودا، فإن له أيضًا شروطًا، وهو يطمئن النفوس ويرطب الجوانح إذا اقترن بعاملين هما الثقة والأمل".

يذكر أن عيسى كان قد حذر الإسلاميين من افتعال معارك وهمية، حيث إن هناك مجموعة أو فرقة دعيّة تنتمي إلي ما يسمى بـ"دعم الشرعية" المطالب بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي ، وهم في الحقيقة  يشبهون "دون كيشوت"، حيث  يفتعلون معارك وهمية لا منطقية تشبه معاركه ضد طواحين الهواء.

وأوضح أن هؤلاء تركوا كل الأمور، وافتعلوا معركة وهمية، ونسجوا خيوط مؤامرة فى خيالهم في محاولة لإقناع أنفسهم، ومن حولهم بتلك المؤامرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب": "للأسف فينا إعلاميين وحشين"
» طعن 3 أشخاص في بريطانيا ليلة رأس السنة
» ريهام سعيد تصالح عكاشة بعد خلاف 10 سنوات
» "المليونير البخيل" يصدم أعداءه بقرار لا يتوقعوه
» أم تضبط ابنها يغش في حل الواجب المدرسي بطريقة صادمة
» صورة نادرة للراقصة دينا في طفولتها تثير دهشة متابعيها
» الهجوم على مطرب شهير بسبب قراءته القرآن وذهابه للحج
» حسين الشحات يقدم تنازلات كبرى لـ"العين" ليتركه ينتقل للأهلي
» فيديو إباحي يثير أزمة بـالتلفزيون الإيراني
» شاهد: توفيق عكاشة "بيحمي" البطة على الهواء
» إصابة 3 اشخاص في حادث طعن بالعاصمة البريطانية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين