قيادى إخوانى يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

01 يناير 2019 - 10:03 ص

حذر محيي عيسي، القيادي الإخواني والبرلماني السابق، من تبني الصبر المجاني، الذي وصفه بـ"صبر البهائم".

وقال عيسى على حسابه في "فيس بوك": "إن من شروط الصبر أن تعرف كيف تصبر؟ ولمن تصبر؟ وماذا تريد بصبرك؟ وتحتسب في ذلك وتحسن النية فيه لعله أن يخلص لك صبرك".

وأضاف أن من لم يفعل ذلك فهو بمنزلة "البهيمة" التي نزل بها البلاء فاضطربت لذلك ثم هدأ فهدأت.. فلا هي نقلت ما نزل بها فاحتسبت وصبرت.. ولا هى صبرت، ولا هى عرفت النعمة حين هدأ ما بها، فحمدت الله على ذلك وشكرت.

وأوضح عيسى أن الصبر المجاني الذي يغيب عنه الفهم وتنعدم فيه الرؤية وتفتقد العبرة هو صبر البهائم التي تمتثل للكرب فلا تعي منه شيئًا إذا نزل ولا تعتبر منه إذ انقشعت سحابته ورحل.

وتساءل: "ولئن قيل إن للصبر حدودا، فإن له أيضًا شروطًا، وهو يطمئن النفوس ويرطب الجوانح إذا اقترن بعاملين هما الثقة والأمل".

يذكر أن عيسى كان قد حذر الإسلاميين من افتعال معارك وهمية، حيث إن هناك مجموعة أو فرقة دعيّة تنتمي إلي ما يسمى بـ"دعم الشرعية" المطالب بعودة الرئيس الأسبق محمد مرسي ، وهم في الحقيقة يشبهون "دون كيشوت"، حيث يفتعلون معارك وهمية لا منطقية تشبه معاركه ضد طواحين الهواء.

وأوضح أن هؤلاء تركوا كل الأمور، وافتعلوا معركة وهمية، ونسجوا خيوط مؤامرة فى خيالهم في محاولة لإقناع أنفسهم، ومن حولهم بتلك المؤامرة.