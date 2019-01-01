اليوم.. فتح باب القيد لانتقالات يناير

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يفتح اتحاد الكرة "الجبلاية" باب القيد أمام جميع الأندية، بدءًا من اليوم حتى نهاية الشهر الجاري. 

ووقف اتحاد الكرة قيد بعض أندية الدوري الممتاز، حيث شهدت الساعات الأخيرة محاولات من قبل الأندية مع مسئولي الاتحاد لقيد الصفقات الجديدة مع تقديم شيكات مستحقة الدفع لبعض اللاعبين عن مستحقاتهم المالية المتأخرة ممن صدرت لهم قرارات نهائية من لجنة شئون اللاعبين.

كما تقرر مشاركة أي لاعب يتم قيده مع ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية خاصة أن هناك بعض الأندية اعترضت على مشاركة الصفقات الجديدة مع بعض الأندية المؤجل لها مباريات في الدور الأول.

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