الدخيل سفيرًا للسعودية في الإمارات

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تركي الدخيل
تركي الدخيل

عبد القادر وحيد- متابعات

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تركي الدخيل

سفيرا

قالت مصادر مطلعة، إن المملكة العربية السعودية رشحت الإعلامي تركي الدخيل مدير قناة العربية، والعربية الحدث، ليكون سفيرًا جديدًا لها، في أبو ظبي.

وأفادت المصادر أن المملكة تنتظر موافقة دولة الإمارات على ترشيح تركي الدخيل، ليصبح سفيرًا للرياض، خلفًا للسفير محمد بن عبد الرحمن البشر، الذي أعفي من منصبه. في فبراير الماضي.

وكشفت مصادر إماراتية، عن أن الدخيل يحظى بتقدير السلطات الإماراتية؛ نظرًا للفترة الطويلة التي قضاها بدولة الإمارات، بحكم عمله في قناة العربية، التي تبث من دبي، ولعلاقاته الوثيقة بكثير من المسئولين في أبو ظبي.

وذكرت مصادر إعلامية، أن الكاتب السعودي مشاري الذايدي مرشح لخلافة تركي الدخيل في منصب المدير العام لقناة العربية والعربية الحدث.

يذكر أن الدخيل، عين مديرًا لقناة العربية مطلع عام 2015، وهو عضو مؤسس في قناة العربية منذ انطلاقتها عام 2003، وحاصل على شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية.

 كما عمل طوال عشر سنوات مقدمًا لبرنامج "إضاءات" على شاشة العربية، بالإضافة إلى تأسيسه وترأسه لموقع "العربية.نت" في سنواته الأولى.

وعمل الدخيل أيضًا كاتبًا في كل من "جريدة الوطن السعودية" بين 2005 و2012، و"صحيفة الاقتصادية" من 2002 وحتى 2004، و"جريدة الرياض" بين 1989 و1992، و"صحيفة عكاظ" في الفترة ذاتها، و"صحيفة اليوم"، و"مجلة درع الوطن"، و"صحيفة الاتحاد"، و"جريدة الجريدة الكويتية"، و"صحيفة الوقت"، و"صحيفة الوطن البحرينية".

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