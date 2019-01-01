  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر11:07 ص
بحث متقدم
20 ألف قتيل .. حصيلة قتلي السوريين في 2018

20 ألف قتيل.. حصيلة قتلى السوريين فى 2018

فنان شهير يصف مدافن"ثمود" بقبور الصالحين

فنان شهير يصف مدافن "ثمود" بقبور الصالحين

هاني أبوريدة

بوادر أزمة جديدة بـ"الجبلاية".. تعرف على السبب

قيادي إخواني يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

قيادى إخوانى يحذر الإسلاميين من "صبر البهائم"

تركي الدخيل

الدخيل سفيرًا للسعودية في الإمارات

رسالة خطيبة خاشقجي في احتفالات رأس السنة

رسالة خطيبة خاشقجى فى احتفالات رأس السنة

دولار

أعلى سعر صرف للدولار فى البنوك

أرشيفية

كشف غموض مقتل سيدة بطنطا .. علاقة "فيسبوكية" وراء الجريمة

ريهام سعيد وندى رحمي

شاهد .. بطة "عكاشة" تقضي حاجتها على ملابس ريهام سعيد

ساويرس

رد مفاجيء لـ"ساويرس" على شخص اتهمه بالإساءة للإسلام

20 لاعبًا بقائمة "الدراويش" استعدادًا للمقاولون العرب

الرياضة

بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام
بالصور.. الإسماعيلي يسحق الإنتاج بثنائية في الدورى العام

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"علاء" يقود دفاع الزمالك أمام الاتحاد السكندري

#

راحة سلبية لـ«ذئاب الجبل» استعدادًا للأهلي

#

«على ماهر» يعلن قائمة سموحة لمواجهة الحدود

#

20 لاعبًا فى قائمة بتروجت استعدادًا للمصرى

الاتحاد

الدوري

الزمالك

بطولة

كاس

أعلن البلجيكي سيدومير يانوفيسكي، مدرب الإسماعيلى قائمة فريقه استعدادًا لمباراة المقاولون العرب بالدوري.

ويحل "الدراويش" ضيفًا على "الذئاب"، مساء غدٍ الأربعاء ضمن مؤجلات الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري.

وضمت القائمة 20 لاعبًا وهم..

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي

خط الدفاع: باهر المحمدي – أحمد أيمن – ريتشارد بافور – محمد مجدي – محمود متولي – محمد هاشم – طارق طه.

خط الوسط: حسني عبد ربه – عماد حمدي – عمر الوحش – محمد الضرف – محمد صادق – لسعد الجزيري – عبد الرحمن مجدي – كريم بامبو – محمد الشامي.

خط الهجوم: بينسون شلونجو – شكري نجيب

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» "أديب": "للأسف فينا إعلاميين وحشين"
» طعن 3 أشخاص في بريطانيا ليلة رأس السنة
» ريهام سعيد تصالح عكاشة بعد خلاف 10 سنوات
» "المليونير البخيل" يصدم أعداءه بقرار لا يتوقعوه
» أم تضبط ابنها يغش في حل الواجب المدرسي بطريقة صادمة
» صورة نادرة للراقصة دينا في طفولتها تثير دهشة متابعيها
» الهجوم على مطرب شهير بسبب قراءته القرآن وذهابه للحج
» حسين الشحات يقدم تنازلات كبرى لـ"العين" ليتركه ينتقل للأهلي
» فيديو إباحي يثير أزمة بـالتلفزيون الإيراني
» شاهد: توفيق عكاشة "بيحمي" البطة على الهواء
» إصابة 3 اشخاص في حادث طعن بالعاصمة البريطانية

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين