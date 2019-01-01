» الهجوم على مطرب شهير بسبب قراءته القرآن وذهابه للحج

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مشارى راشد

نبيل شعيل

تحل اليوم ذكرى ميلاد المطرب الكويتي نبيل شعيل ، حيث أنه مولود يوم 1 يناير عام 1962 .

وحقق "شعيل" نجاحات كبيرة في مجال الغناء ، لكن حياته لم تخلً من المواقف المثيرة للجدل كان أغلبها بسبب علاقته بالدين .

آخرها في أغسطس من العام الماضي بعدما نشر الداعية الكويتي مشاري راشد العفاسي مقطعًا يجمعه بـ"شعيل" وهما يقرآن سورة "الرحمن" .

وتسبب الفيديو في حالة من الهجوم الشديد ، مستنكرين أن يقرأ "شعيل" القرآن بصوته قبل توقفه عن الغناء .

و رد "شعيل" على هذا الهجوم قائلًا: "هؤلاء يرون أن القرآن لهم والدين لهم، فأنا إنسان مسلم ولدت مسلمًا، أمي وأبي مسلمان، والقرآن كتابي وكتاب كل مسلم، أقرأ ما أقرأ مو شغلك هل يحاسبني الله أم أنت؟ هذا شيء مضحك".

وأضاف شعيل: "كنت أقرأ خلف العفاسي فمن هاجموني فإنهم يهاجمون العفاسي".

وفي موقف آخر ، روى "شعيل" أنه ذهب إلى الحرمين ليقوم بتأدية فريضة الحج .

وأضاف في تصريحات للتلفزيون الكويتي: "كنت بملابس الإحرام .. وكنا حينها في الطواف ، وفوجئت بشخص يسألني: ما الذي أتى بك إلى هنا؟ .. قلت له: هل أنا إبليس".


ويحتفل "شعيل" اليوم بعيد ميلاده الـ57 .

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