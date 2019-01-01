» حسين الشحات يقدم تنازلات كبرى لـ"العين" ليتركه ينتقل للأهلي

كشفت مصادر مقربة من اللاعب حسين الشحات - المحترف بصفوف العين الإماراتي - تفاصيل مفاوضاته مع الأهلي.





وأعلنت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي ، السبت الماضى، إرسال عرضًا رسميًا لنادي العين الإماراتي؛ لضم اللاعب الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية.





وقال المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه " الشحات وصل إلى القاهرة السبت الماضي لكنه خطط لهذه الزيارة قبل عرض الأهلي" حسب "مصراوي.





وتابع: "الزيارة ستكون لمدة 10 أيام، خاصة وأن هناك فترة توقف في الإمارات بسبب استضافة بطولة كأس آسيا 2019 التي تنطلق 5 يناير المقبل".





وحول بداية المفاوضات من الأهلي قال المصدر "اللاعب جمعته مكالمة هاتفية بعدلي القيعي مستشار لجنة التسويق بالنادي الأحمر فى يوم وصوله للقاهرة وبعد إرسال الأهلي لخطاباً إلى العين الإماراتي يطلب فيه السماح بالتفاوض على بيع اللاعب".





وأوضح " الأهلي أرسل فى البداية خطاباً لإدارة العين يطلب فيه التفاوض مع اللاعب ثم أرسل خطاباً ثانياً طلب تحديد المبلغ المطلوب لإتمام الصفقة".





وكشف " حسين الشحات يملك بنداً فى عقده مع العين يلزم النادي الإماراتي بمنحه 10% من قيمة إعادة بيعه لأى نادي وهو المبلغ الذى عرض اللاعب التنازل عنه فى مقابل إتمام الصفقة".





وواصل " الشحات أيضاً عرض على العين التنازل عن باقي مستحقاته بالإضافة لمبلغ الـ 10% لتسهيل عملية بيعه للأهلي".





وحول عرض الأهلي لنجم العين رد المصدر " إدارة الأحمر عرضت 10 مليون جنيه بالأضافة إلى 5 ملايين أخري فى صورة إعلانات ".





وكانت تقارير ومصادر مختلفة، قد ربطت بين تعاقد العين مع المالي دومبيا ورحيل الشحات خاصة أن اللوائح المعمول بيها حالياً فى دولة الإمارات العربية المتحدة تحدد 4 أجانب بحد أقصي لكل فريق محلي.





ويملك العين بخلاف الشحات ودومبيا 3 لاعبين أخرين وهم كايو ماركوس بيرج بالإضافة إلى تسوكاسا شيوتاني.





ولكن هناك اقتراحاً قاده عبد الله بن زايد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بشأن زيادة عدد الأجانب أسوة بالقواعد المعمول بها فى المملكة العربية السعودية وهو ما رحب به الإتحاد الإماراتي لكرة القدم.





ونشر الموقع الرسمي لنادي العين الإماراتي، تصريحات رسمية لغانم الهاجري رئيس شركة كرة القدم صباح اليوم أكد فيها عدم التخلي عن أى أجنبي خلال الموسم الجاري.





وصرح الهاجري قائلا "كشوفات العين تضم خمسة لاعبين أجانب في الوقت الحالي ولا توجد أي نية للتغيير حتى نهاية الموسم.



