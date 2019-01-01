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فيديو إباحي يثير أزمة بـالتلفزيون الإيراني

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أحمد عادل شعبان

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إيران

التلفزيون الإيراني

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن إقالة مدير إقليمي لأحد القنوات الحكومية بعد بث مقطع فيديو جنسي على شاشة التلفزيون للممثل جاكي شان رغم القواعد الصارمة التي تمنع هذا الأمر.

وصُدم المشاهدون في جزيرة كيش الإيرانية، بعد عرض القناة التليفزيون الحكومية المحلية مشهدًا من أحد أفلام جاكي تشان، يظهر النجم المتمرس في الفنون القتالية في وضع جنسي مع مومس.

وينطوي هذا المشهد على خرق كبير للقواعد المعتمدة في إيران، حيث تطبق قواعد رقابية صارمة على الشاشات المحلية، تحظر حتى عرض مشاهد مصافحة بين الجنسين.

وجاء الرد سريعًا بعد نشر أحد المشاهدين المقطع عبر الإنترنت.

وكتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) “جرى تداول مقاطع لا أخلاقية من فيلم لجاكي تشان، عرضته على ما يبدو القناة الحكومية في كيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت: "هذه المشاهد المنافية تمامًا لمبادئ القناة الحكومية، أفضت إلى إقالة وتأديب بعض موظفي القناة في كيش”، بمن فيهم المدير العام للمحطة في الجزيرة".

وكتب أحد مستخدمي “تويتر”: “انقلاب حافلات وسقوط طائرات وغرق سفن دون الاستغناء عن أحد…، أما بضع ثوانٍ تظهر جاكي تشان في وضع حميم عبر القناة الحكومية، كفيلة بتطيير كل العاملين في القسم المعني”.

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