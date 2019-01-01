رد مفاجيء لـ"ساويرس" على شخص اتهمه بالإساءة للإسلام

أحمد عادل شعبان
هو انا اللى رسمت الكاريكاتير ده و لا جريدة يومية ؟ و ما كل الشباب مطول دقنه اليومين دول مسلم و مسيحى و لا هو اي تلاكيك و خلاص .. و اللى بيسئ للإسلام هو اللى بيقتل أرواح بريئة من غير ذنب وً ناسب نفسه للإسلام و الإسلام منه برئ ! https://t.co/r1SrLNyce3— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 31, 2018
كل سنة و انتم طيبيين .. أحلى رد موجز على الإرهاب : pic.twitter.com/G9ZSlebpt3— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) December 31, 2018
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