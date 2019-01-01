القيعي يختفي في مكان "مجهول" للتعاقد مع صفقة مدوية

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عدلى القيعى

غاب المهندس عدلي القيعي - مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي - عن الظهور في حلقة برنامج "ملك وكتابة" التي كان من المفترض أن يقدمها أمس رفقة الإعلامي إبراهيم المنيسي.

وقال "المنيسي" في مقدمة البرنامج : "المهندس عدلي القيعي يغيب عن البرنامج للقيام بمهمة عمل تخص النادي الأهلي".

ودخل "القيعي" في مداخلة هاتفية ، ملمحًا إلى غيابه عن البرنامج لإبرام صفقة كبرى تخص النادي الأهلي ، قائلًا : "ادعي أن تسير الأمور على خير وبإذن الله سنحصل على احتياجاتنا ".

وأضاف: "نحن نقوم الآن بمحاولة الحصول على الاحتياجات العاجلة التي تخص فريقنا" وهو ما خمنه البعض أنه يتحدث عن التعاقد مع مدافع.

وألمح "المنيسي" و "القيعي" إلى أن الأخير خارج القاهرة ، لكنهما رفضا تمامًا أن يقولا على مكان التواجد لحين إتمام الصفقة.

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