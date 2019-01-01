  • الثلاثاء 01 يناير 2019
  • بتوقيت مصر02:11 ص
بحث متقدم
عمرو أديب

عمرو أديب: بلاش إرهاب فكري سيبوا الناس حرة

ريهام سعيد وتوفيق عكاشة

صلح تاريخي بين ريهام سعيد و"عكاشة" على الهواء

جمعة

"جمعة": لهذا السبب لم يحتفل الرسول بمولد المسيح عيسى

ترامب

ترامب يدافع عن انسحابه من سوريا بتصريح صادم

القاصرات

خبراء: الإسلاميون مسئولون عن أزمة زواج القاصرات

الشاعر فاروق جويدة،

فاروق جويدة: «السيسي الأهم في التاريخ»

البرج الذي شهد الجريمة

2018 تودع المصريين بجريمة بشعة

جريمة قتل ــ ارشيفية

«جرائم 2018».. كثير من الدم.. قليل من «الشرف»

معيط

بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

تعرف على حالة الطقس غداً الأربعاء

في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

بالفيديو..

عمرو أديب: بلاش إرهاب فكري سيبوا الناس حرة

آخر الأخبار

عمرو أديب
عمرو أديب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

"إحنا في موسم العمليات الإرهابية وهتحصل حوادث تاني"

#

عمرو أديب لـ ساويرس: "لحافك محشي دولارات"

#

الجندى مهاجمًا عمرو أديب: "عنده حالة نفسنة"

#

تعليق ناري لـ"أديب"على فيديو الهضبة ودينا الشربيني

أكد الإعلامي عمرو أديب، أنه على مدار عمله الإعلامي والذي يمتد إلى 24 عام يتعرض لنفس السؤال، وهو "أنت بتزعق ليه وأنت بتتكلم".
وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "أنا معرفش أنا بزعق ليه.. بس أبويا قالي أنت بتزعق عشان بتخاف من الكاميرا"، مضيفًا: "آه أنا بخاف، وبغلط في حياتي وفي عملي".
وأشار "أديب" إلى أن تغيير الآراء شيىء طبيعي، ويمكن أن يغير شخص رأيه بدون سبب، فمن حق الإنسان يتبنى فكرة ثم يغيرها، حيث هناك فقهاء وعلماء غيروا فكرهم، مضيفا: "سيبوا الناس تعبر عن رأيها في 2019.. بلاش إرهاب فكري، واسمعوا بعض".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: توفيق عكاشة "بيحمي" البطة على الهواء
» إصابة 3 اشخاص في حادث طعن بالعاصمة البريطانية
» عمرو أديب: "الزمالك" هياخد الدوري في 2019
» شاهد: كيف استقبلت دبي العام الميلادي الجديد
» شاهد: رسالة "الزعيم" للمصريين في العام الجديد
» الأوقاف تكذب قناة الجزيرة: اعتادت على الفبركة
» أكثر من 29 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا "الأقصى"
» الرئيس المُختفي في السعودية يخاطب شعبه من المغرب
» البشير: نمر بظروف اقتصادية أضرت بشريحة واسعة
» رئيس وزراء قطر الأسبق يوجه رسالة للسعودية
» رئيس فلسطين: "القدس ليست للبيع"

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:50

  • مغرب

    17:08

  • عشاء

    18:38

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين