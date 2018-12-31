الرئيس اليمني يقيل محافظ تعز وقائد محورها العسكري

31 ديسمبر 2018 - 11:40 م

أقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، يوم الاثنين، محافظ محافظة تعز وقائد محورها العسكري، إثر تصاعد الخلافات بينهما وانعكاسه على الأوضاع في المحافظة.



ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تبثُ من الرياض وعدن، فإن الرئيس هادي أصدر مرسوماً رئاسياً قضى بتعيين نبيل عبده شمسان القدسي محافظاً لمحافظة تعز، خلفاً لأمين أحمد محمود، الذي صدر مرسوم آخر بتعيينه عضواَ في مجلس الشورى اليمني.

