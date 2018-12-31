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"جمعة": لهذا السبب لم يحتفل الرسول بمولد المسيح عيسى

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"جمعة": لهذا السبب لم يحتفل الرسول بمولد المسيح عيسى

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جمعة
جمعة

المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لم يحصر حالنا فيما تركه لنا من مسائل، وإنما ترك لنا مناهج للتفكير، والعلماء يدركون ذلك جيدًا.
وأوضح «جمعة»، خلال حواره ببرنامج «والله أعلم» على فضائية «سي بي سي»، مساء الإثنين، أن هناك فرق بين البدعة السيئة والسنة الحسنة، فالسنة الحسنة من الدين، بينما البدعة ضد الدين وناقضة للدين، مؤكدًا أن «الاحتفال بمولد سيدنا عيسى –عليه السلام-، ليس بدعه، فهو نبي عندنا، والاحتفال بمولده من الدين».
وتابع،: «لو علمنا يوم مولد  سيدنا إبراهيم سوف نحتفل به؛ لأن هؤلاء أنبياء أُمرنا باتباعهم وحبهم»، مشيرًا إلى أن النبي لم يكن لديه نصارى يحتفلون بمولد المسيح حتى يشاركهم الإحتفال، وإنما كان لديه يهود فعلمنا كيف نتعامل معهم، حيث عندما دخل على يهود يحتفلون بيوم نجاة سيدنا موسي عليه السلام احتفل به وقال: «نحن أولى بموسى منكم».


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