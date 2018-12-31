"فتح" تتهم "حماس" بمنع إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقها

31 ديسمبر 2018 - 10:40 م

اتهمت حركة "فتح"، الإثنين، حركة "حماس" بمنع المشاركين في احتفال إحياء الذكرى الـ54 لانطلاق "فتح" من الوصول إلى مكان الاحتفال في مدينة غزة.



وأقامت "فتح" احتفالًا في ساحة النصب التذكاري للجندي المجهول بغزة، مساء السبت، بمناسبة ذكرى انطلاقها.



وقالت "فتح"، في بيان: "في الوقت الذي يخرج فيه شعبنا لإحياء الذكرى ال 54 لانطلاق ثورته، وبعد أن وجهنا رسائلنا في حق شعبنا بإحياء مناسبته الوطنية بحرية، نفاجأ بموقف حركة حماس وأجهزتها الأمنية التي تصدت لجماهيرنا تقمعهم وتعترض طريقهم لمنعهم من الوصول إلى موقع الاحتفال".



وحمّلت "فتح" حركة "حماس" مسؤولية "كل التداعيات الخطيرة لهذا السلوك الخارج عن تقاليدنا الوطنية، ولن نقبل أن نجعل منها ورقة للاستخدام في المقايضات الرخيصة".



ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من "حماس" بشأن اتهامات "فتح".



ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق وقعته الحركتان في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017.

