  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:31 م
بحث متقدم
ترامب

ترامب يدافع عن انسحابه من سوريا بتصريح صادم

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

رئيس وزراء قطر الأسبق يوجه رسالة للسعودية

القاصرات

خبراء: الإسلاميون مسئولون عن أزمة زواج القاصرات

الشاعر فاروق جويدة،

فاروق جويدة: «السيسي الأهم في التاريخ»

البرج الذي شهد الجريمة

2018 تودع المصريين بجريمة بشعة

عمر البشير

«البشير» يوجه رسالة للمعارضة في خطاب للشعب

جريمة قتل ــ ارشيفية

«جرائم 2018».. كثير من الدم.. قليل من «الشرف»

معيط

بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

تعرف على حالة الطقس غداً الأربعاء

في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

قناة الجزيرة

الأوقاف تكذب قناة الجزيرة: اعتادت على الفبركة

في غزة..

"فتح" تتهم "حماس" بمنع إحياء الذكرى الـ54 لانطلاقها

عرب وعالم

حركة فتح
حركة فتح

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«عباس»: «حماس» جزء من الشعب ولا نقبل وصفها بالإرهابية

#

"فتح" تعلن دعمها لـ"حماس" ضد مشروع القرار الأمريكي

#

«فتح»: اجتماعات بالقاهرة قريبًا لتنفيذ المصالحة

#

رسالة شكر من "حماس" لتونس

اتهمت حركة "فتح"، الإثنين، حركة "حماس" بمنع المشاركين في احتفال إحياء الذكرى الـ54 لانطلاق "فتح" من الوصول إلى مكان الاحتفال في مدينة غزة.
وأقامت "فتح" احتفالًا في ساحة النصب التذكاري للجندي المجهول بغزة، مساء السبت، بمناسبة ذكرى انطلاقها.
وقالت "فتح"، في بيان: "في الوقت الذي يخرج فيه شعبنا لإحياء الذكرى ال 54 لانطلاق ثورته، وبعد أن وجهنا رسائلنا في حق شعبنا بإحياء مناسبته الوطنية بحرية، نفاجأ بموقف حركة حماس وأجهزتها الأمنية التي تصدت لجماهيرنا تقمعهم وتعترض طريقهم لمنعهم من الوصول إلى موقع الاحتفال".
وحمّلت "فتح" حركة "حماس" مسؤولية "كل التداعيات الخطيرة لهذا السلوك الخارج عن تقاليدنا الوطنية، ولن نقبل أن نجعل منها ورقة للاستخدام في المقايضات الرخيصة".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من "حماس" بشأن اتهامات "فتح".
ويسود انقسام فلسطيني بين "فتح" و"حماس" منذ عام 2007، لم تفلح في إنهائه اتفاقيات عديدة، أحدثها اتفاق وقعته الحركتان في 12 أكتوبر/ تشرين أول 2017.
ولم يُطبق هذا الاتفاق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، عديدة منها: تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء حكمها للقطاع. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أكثر من 29 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا "الأقصى"
» الرئيس المُختفي في السعودية يخاطب شعبه من المغرب
» البشير: نمر بظروف اقتصادية أضرت بشريحة واسعة
» رئيس فلسطين: "القدس ليست للبيع"
» "الموت للديكتاتور".. مظاهرة طلابية في قلب طهران
» سعر عيار الذهب الـ21 يسجل 640 جنيها
» المؤبد لفلسطيني باع عقاره لمستوطنين يهود
» 148 ألف رجل أمن لتأمين احتفالات رأس السنة فى فرنسا
» "النني" في طريقه لهذا الفريق
» تصريح صادم من طليق رانيا يوسف عن فستانها
» حبس دوللي شاهين سنة بتهمة التهرب الضريبي

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين