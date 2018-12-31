  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:32 م
بحث متقدم
ترامب

ترامب يدافع عن انسحابه من سوريا بتصريح صادم

الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني

رئيس وزراء قطر الأسبق يوجه رسالة للسعودية

القاصرات

خبراء: الإسلاميون مسئولون عن أزمة زواج القاصرات

الشاعر فاروق جويدة،

فاروق جويدة: «السيسي الأهم في التاريخ»

البرج الذي شهد الجريمة

2018 تودع المصريين بجريمة بشعة

عمر البشير

«البشير» يوجه رسالة للمعارضة في خطاب للشعب

جريمة قتل ــ ارشيفية

«جرائم 2018».. كثير من الدم.. قليل من «الشرف»

معيط

بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

تعرف على حالة الطقس غداً الأربعاء

في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

قناة الجزيرة

الأوقاف تكذب قناة الجزيرة: اعتادت على الفبركة

أكثر من 3 آلاف سوري بتركيا عادوا بصفة دائمة لبلادهم

عرب وعالم

"التشيك" تجبر لاجئين لديها على دفع غرامات
"التشيك" تجبر لاجئين لديها على دفع غرامات

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

عوامل الأمان في البلوكشين والعملات المشفرة

#

إسطنبول تستضيف أكثر من نصف مليون سوري

#

إحباط ترويج 3 أطنان سولار في السوق السوداء

#

أمريكا تطالب سكان كاليفورنيا بإخلاء منازلهم نتيجة الحرائق

أعلن المدير العام لمعبر باب السلامة الحدودي بمدينة أعزاز شمالي سوريا، قاسم القاسم، أن 3 آلاف و421 سوري عادوا لبلادهم من تركيا بصورة دائمة خلال عيد الأضحى الماضي، بسبب استتباب الأمن بمناطقهم، بعد عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون".
وأشار القاسم في تصريح للأناضول، إلى إتاحة السلطات التركية الفرصة أمام السوريين على أراضيها، زيارة بلادهم في مناسبات الأعياد، والرجوع مجددا إلى تركيا.
وأوضح في هذا الإطار أن عشرات آلاف السوريين زاروا بلادهم في عيد الأضحى المبارك الذي صادف أغسطس/ آب الماضي.
وأكد أن قرابة 32 ألف و419 سوري عادوا إلى تركيا، فيما فضّل 3 آلاف و421 سوريًا البقاء في بلادهم بسبب استتباب الأمن في مناطقهم، بعد عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون"، التي قام بهما الجيش التركي ضد التنظيمات الإرهابية شمالي سوريا.
وأعرب القاسم عن ثقته بأن عدد السوريين العائدين من تركيا إلى بلادهم سيرتفع مع تحرير منطقتي منبج وتل رفعت من التنظيمات الإرهابية.
وتمنح السلطات التركية في عيدي الفطر والأضحى، أذونات مرور للاجئين السوريين على أراضيها لزيارة أهاليهم ومناطقهم التي ساد فيه الأمن مؤخرا بفضل عمليات تركيا العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية.
وتمكنت القوات التركية والجيش السوري الحر خلال عملية "درع الفرات"، من تطهير مناطق واسعة من الريف الشمالي لمحافظة حلب، بينها مدينتي الباب وجرابلس، من تنظيم "داعش" الإرهابي، في الفترة أغسطس/آب 2016 ومارس/آذار 2017، ما أتاح لآلاف السوريين العودة إلى ديارهم.
وتمكن الجيش التركي بالتعاون مع "الجيش السوري الحر" في 24 مارس/آذار 2018، من تحرير عفرين بالكامل من التنظيمات الإرهابية عبر عملية "غصن الزيتون". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

سنة حلوة.. يا مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» شاهد: رسالة "الزعيم" للمصريين في العام الجديد
» أكثر من 29 ألف متطرف إسرائيلي اقتحموا "الأقصى"
» الرئيس المُختفي في السعودية يخاطب شعبه من المغرب
» البشير: نمر بظروف اقتصادية أضرت بشريحة واسعة
» رئيس فلسطين: "القدس ليست للبيع"
» "الموت للديكتاتور".. مظاهرة طلابية في قلب طهران
» سعر عيار الذهب الـ21 يسجل 640 جنيها
» المؤبد لفلسطيني باع عقاره لمستوطنين يهود
» 148 ألف رجل أمن لتأمين احتفالات رأس السنة فى فرنسا
» "النني" في طريقه لهذا الفريق
» تصريح صادم من طليق رانيا يوسف عن فستانها

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين