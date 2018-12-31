"الخارجية": نتواصل مع طهران للإفراج عن صيادينا المحتجزين

31 ديسمبر 2018 - 10:20 م

قالت القاهرة، الإثنين، إنها تتواصل مع طهران للإفراج عن صياديها المحتجزين بإيران.



وأوضحت الخارجية المصرية، في بيان اليوم، أنها تتابع عن كثب مع السلطات الإيرانية المعنية مواقف صياديها المحتجزين هناك (لم تحدد عددهم)، ومواصلة بذل الجهد بُغية الإفراج عنهم.



وأشارت إلى أن الصيادين محتجزين بـ"تهمة دخول المياه الإقليمية الإيرانية بعد جنوح مركب الصيد العاملين عليها، والمسجلة في السعودية، بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي".



وذكر البيان أنه "جار عرضهم على المحكمة المختصة (بإيران) للنظر في أمرهم".



وأكدت الخارجية "استمرار جهودها للتأكد من سلامة الصيادين، وأنهم بحالة جيدة".



ولم تقدم القاهرة مزيدا من التفاصيل بشأن عدد المصريين المحتجزين أو ما إذا كانت هناك جنسيات أخرى محتجزة مع مواطنيها.



غير أن الخارجية الأردنية، أعلنت الأحد فقدان قارب صيد، في مياه الخليج العربي على متنه 3 أردنيين ومصريان وإماراتي. مشيرة إلى تواصلها مع طهران بشأن الأمر.

