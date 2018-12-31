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إسبانيا تضبط 3.25 طن من الحشيش وتعتقل 42 مهربًا

عرب وعالم

الشرطة الإسبانية
الشرطة الإسبانية

المصريون ووكالات

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أعلنت السلطات الإسبانية، الإثنين، ضبط 3.25 طن من مخدر الحشيش في عمليتين منفصلتين لمواجهة تهريب المخدرات عبر مضيق جبل طارق.
وذكر بيان صادر عن الحرس المدني الإسباني، اليوم، أن الشرطة أوقفت 42 شخصًا، ضمن ما يعتقد أنها إحدى أكبر عصابات المخدرات التي تعمل بين إسبانيا وشمال افريقيا.
وأوضح البيان أنه تم أيضًا مصادرة 5 قوارب، و5 سيارات تستخدمها العصابة.
وبحسب البيان، وقعت عمليات التوقيف في مدينتي كاديز، وملقا، الساحليتين جنوبي البلاد، ومدينة سبتة الخاضعة لإسبانيا شمال شرقي المغرب.
ولم يقدم البيان مزيدًا من التفاصيل حول جنسيات الموقوفين أو مكان العمليات التي أجرتها.
يشار أن رحلات القوارب عبر مضيق جبل طارق يمكن أن تصل إلى 9 أميال (14 كيلومتر) من المغرب إلى إسبانيا. -

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