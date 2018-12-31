الأوقاف تكذب قناة الجزيرة: اعتادت على الفبركة

حسن عاشور
كذبت وزارة الاوقاف ، قناة الجزيرة القطرية ، حول تقريرها بان الوزارة لم تصرف مستحقات العاملين بالوزارة.
وقال الشيخ جابر طايع المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف في بيان له :" أنه لا صحة على الإطلاق لأي من المواد الفلمية المفبركة أو الأخبار الكاذبة التي بثتها قناة الجزيرة كذبًا وافتراء بشأن عدم صرف مستحقات العاملين بالأوقاف ".
وأضاف:" حيث يتم صرف رواتب ومستحقات جميع العاملين بالأوقاف بانتظام دون أي تأخير على الإطلاق ".
وأختتم :" لكن هذه القناة قد اعتادت على الكذب والفبركة , وليس ذلك بمستغرب منها.
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