الأوقاف تكذب قناة الجزيرة: اعتادت على الفبركة

31 ديسمبر 2018 - 09:34 م

كذبت وزارة الاوقاف ، قناة الجزيرة القطرية ، حول تقريرها بان الوزارة لم تصرف مستحقات العاملين بالوزارة.

وقال الشيخ جابر طايع المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف في بيان له :" أنه لا صحة على الإطلاق لأي من المواد الفلمية المفبركة أو الأخبار الكاذبة التي بثتها قناة الجزيرة كذبًا وافتراء بشأن عدم صرف مستحقات العاملين بالأوقاف ".

وأضاف:" حيث يتم صرف رواتب ومستحقات جميع العاملين بالأوقاف بانتظام دون أي تأخير على الإطلاق ".

وأختتم :" لكن هذه القناة قد اعتادت على الكذب والفبركة , وليس ذلك بمستغرب منها.