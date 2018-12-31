في المنيا.. تشغيل 25 مصنعاً بالمنطقة الصناعية خلال 2018

31 ديسمبر 2018 - 09:00 م

أعلن اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، تشغيل 25 مصنعاً خلال عام 2018 ، بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة ، منها مصانع لأنشطة الرخام وصناعات البلاستيك، صناعات معدنية وغذائية ، تجميع اجهزة كهربائية ومنتجات البان ، وملابس.

وأضاف المحافظ خلال استعراض عدد من المشاريع والخدمات التي تم الانتهاء منها خلال 2018 بالمنطقة الصناعية أنه تم الانتهاء بالكامل من إنشاء مبنى مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الصناعية ، حيث تم الانتهاء من التجهيزات وكافة الأعمال وينتظر المركز التشغيل من خلال توفير طاقم العمل من الشهر العقاري والسجل التجاري وإدارة الاستثمار.

ويعتبر مركز خدمة المستثمرين نواة لمجمع خدمات كبير للمستثمرين ، وسوف يتولى المركز إنشاء مناطق استثمارية جديدة وتخصيص الأراضي ، ومباشرة عقود تأسيس الشركات وتوثيقها واستخراج السجل التجاري.

ولفت المحافظ الى أنه يجري حالياً إنهاء أعمال إنشاء مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، والمنفذ بتوجيهات رئيس الجمهورية ، علي مساحة 85 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة ، ويضم 68 مصنعاً صغيراً لخدمة الشباب، وسيعمل علي توفير أكثر من 2500 فرصة عمل.

وأضاف أنه في شهرسبتمبر وافقت وزارة التخطيط علي تخصيص 100 مليون جنيه لترفيق أول منطقة حرة للصناعات النسيجية بالصعيد والمقامة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2018 على مساحة 306.7 فدان والواقعة بمنطقة التوسعات جنوب المنطقة الصناعية بالمطاهرة بشرق النيل

وفى إطار توفير فرص عمل للشباب أعلن المحافظ ، عن تنفيذ 14أالف و 98 مشروعا ، بقيمة إجمالية قدرها مليار و205 مليون و 737 ألف و 880 جنيها من برنامج المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية"مشروعك".

أضاف المحافظ أن تلك المشروعات ساهمت في توفير 26 ألف و582 فرصة عمل وهى تمثل حجم الانجازات التي تمت منذ البدء بالمشروع وحتى نهاية نوفمبر 2018 وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير العمل بالمشروع ومتابعة ما تم تنفيذه ومراقبة أداء العمل والتقييم الذاتي أولا بأول لتلافى السلبيات.

كما سلم المحافظ، وجيس داتون السفير الكندي في مصر عدد من وحدات البيوجاز لإنتاج الغاز الحيوي لمجموعة من الشباب بقرية شيبة الشرقية ، التابعة لمركز ابوقرقاص، وذلك ضمن خطة إنشاء 100 وحدة بيوجاز بالوحدة القروية لبني حسن بالتعاون مع منظمة العمل الدولية و الممول من إدارة الشئون الدولية بكندا "مشروع وظائف لائقة لشباب مصر ، بالتعاون مع وحدة التنمية الاقتصادية بديوان عام المحافظة.