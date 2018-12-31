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رئيس الفلبين يعترف بالاعتداء الجنسى على عاملة

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رئيس الفلبين يقبل امرأة من شفتيها
رئيس الفلبين يقبل امرأة من شفتيها

وكالات

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رئيس الفلبين

الاعتداء الجنسى على عاملة

اعترف رئيس الفلبين، بالاعتداء جنسيا على عاملة منزلية حينما كان مراهقا، ووفقا لشبكة "سي إن إن"، أوضح دوتيرتي أنه اعترف لكاهن في الكنيسة، قيامه بدس يده في السروال الداخلي للعاملة بينما كانت نائمة.

وأثارت اعترافات رئيس الفلبين، غضب منظمات معنية بحقوق النساء، والتي شدد أغلبها على أن الرئيس غير جدير بمنصبه ويجب أن يستقيل.

وأبلغ رودريغو دوتيرتي الكاهن أنه عاد إلى الغرفة وحاول التحرش بالعاملة مرة أخرى، وأضاف الرئيس أن الكاهن أخبره بضرورة تلاوة صلوات معينة لعدد من المرات، وإلا ذهب إلى الجحيم.

وقال المتحدث باسم الرئيس في وقت لاحق إنه "لفق هذه القصة وأضاف إليها أثناء الخطاب الذي ألقاه يوم السبت"، واعتبر حزب "غابرييلا" السياسي، الذي يمثل جماعات تدافع عن حقوق المرأة، أن التعليقات بمثابة اعتراف بالاغتصاب.

وحذر الائتلاف المناهض للاتجار بالنساء في منطقة جنوب شرق آسيا، من أن تعليقات الرئيس الفلبيني تعرض عاملات المنازل للخطر.

يذكر أن أكثر من مليون مواطنة فلبينية، يعملون في مجال الخدمة المنزلية في الخارج وفقا لإحصائيات حكومية.

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