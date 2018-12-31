2018 تودع المصريين بجريمة بشعة

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البرج الذي شهد الجريمة
البرج الذي شهد الجريمة

محمد فضل- متابعات

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ذبح

كفر الشيخ

2019

عشية حلول رأس السنة الجديد صدمت مصر بوقوع جريمة بشعة في مدينة كفر الشيخ، ضحاياها 4 أشخاص (امرأة وأطفالها الثلاثة).

تفاصيل الجريمة يرويها الزوج وهو أحد سكان مدينة كفر الشيخ، إذ عثر اليوم الاثنين على زوجته وأطفاله الثلاثة مذبوحين "في ظروف غامضة" داخل شقتهم الكائنة بـ"برج عمر بن الخطاب رقم 4" في منطقة الأبراج بحي سخا والواقعة على طريق كفر الشيخ – طنطا.

ووجد الرجل زوجته وأحد أطفاله مذبوحين في صالة الشقة، وطفليه الآخرين مذبوحين في غرفة أخرى.

وانتقل مدير أمن كفر الشيخ، اللواء فريد مصطفى، ومدير إدارة البحث الجنائي، اللواء محمد عمار، ورجال النيابة العامة إلى موقع الحادث، وتعاين قيادات النيابة ورجال المباحث الجنائية موقع الجريمة البشعة.

وقال شهود عيان من أهالي منطقة الأبراج في حي سخا، في تصريحات صحفية، إن الزوج فوجئ بزوجته وتدعى منى فتحي السجيني، وأطفالهما الـ3 مذبوحين في صالة الشقة واستغاث ببواب البرج مباشرة حتى وصلت الشرطة للمكان.


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