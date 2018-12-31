الأعلي للإعلام يوصي بحجب موقع "كايروسين"

31 ديسمبر 2018 - 07:23 م

رصدت وحدة الرصد الإعلامي بالمجلس الأعلى للاعلام صورا لأوضاع مخلة وعبارات اباحية علي موقع كايروسين مما أدي إلى توصية لجنة الشكاوى بالمجلي لحجم الموقع.

كا أشارت اللجنة إلى أن الموقع لم يحصل على ترخيص للشركة المالكة للموقع "mo4 "، وهو ما تأكد للمجلس من رد الهيئة العامة للاستثمار بعدم وجود ترخيص للشركة .

يشار إلى أن "كايرو سين" هو الموقع الثانى لشركة "mo4 " بعد موقع "فصلة"، الذى تم حجبه لعدم حصوله على ترخيص و لنشره موضوعات تهين الدولة المصرية، ووفقاً لمصادر فإن مواقع الشركة الأخرى سوف تحجب أيضا لعملها بدون تراخيص، وهى "كايرو زوم و الفصلة و سين ارابيا و ستارت اب سين و سين نيوز" .