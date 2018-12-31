تطورات صادمة في الحالة الصحية للفنان سعيد عبدالغني

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مستشفى

احمد سعيد

سعيد عبدالغني

التهاب رئوي

تدهورت الحالة الصحية للفنان سعيد عبدالغني بعد نقله لأحد مستشفيات القاهرة.

وقال نجلة الفنان أحمد سعيد عبدالغني في تصريحات صحفية: "حالة والدي صعبة للغاية، فهو منذ فترة مريض، ونقلناه إلى المستشفى ليكون تحت الرعاية والملاحظة، ولكن خلال الساعات الماضية تدهورت حالته بشدّة، وأصبح غير قادر على الحركة والكلام والتنفس، فتم نقله إلى العناية المركزة بالمستشفى".

وأضاف: "والدي أصيب بالتهاب رئوي حاد، ومنذ ذلك الوقت أصبح فى وضع حرج، نحن الآن لا نملك له سوى الدعاء، وأتمنى من جمهوره أن يدعو له".

يذكر أن الفنّان سعيد عبدالغني غاب سنوات طويلة عن التمثيل، واستقر على الكتابة والنقد السينمائي في صحيفة الأهرام المسائي التي تصدر عن مؤسسة الأهرام القومية.


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