» حقيقة اقتحام منزل حيدر العبادى واقتياده مع زوجته بالقوة

31 ديسمبر 2018 - 06:48 م

كشف مصدر عراقي من داخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، حقيقة الأنباء عن اقتحام منزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الأنباء المتداولة عن اقتحام منزل العبادي عارية عن الصحة.

وأضاف المصدر، إن "الأخبار التي تحدثت عن اقتحام منزل حيدر العبادي وعائلته عارية عن الصحة وليس لها أساس". وفقا لـ "السومرية نيوز".

وأشار المصدر، إلى أن "العبادي موجود مع عائلته في الفلل الرئاسية في سكنه، كما أن عائلة والحماية المرافقة لهم متواجدين فيه تحت حماية الفرقة الخاصة".

وفي وقت سابق من اليوم، تناقلت بعض المواقع المحلية العراقية عن قيام قوة عسكرية تابعة لمكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي باقتحام منزل سلفه حيدر العبادي في المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد