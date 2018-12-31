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إقالة مدير تليفزيون نسي حذف مشهد إباحي لـ«جاكي شان»

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جاكي شان
جاكي شان

محمد فضل- متابعات

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مشهد

جاكي شان

مومس

أقيل مدير إقليمي في التليفزيون الحكومي الإيراني، بعد بث القناة مشهدًا جنسيًا نسيت اقتطاعه من أحد أفلام الممثل الصيني جاكي تشان، رغم القواعد الصارمة المعتمدة بالرقابة، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الإثنين.

وصُدم المشاهدون في جزيرة كيش الإيرانية، بعد عرض القناة التليفزيون الحكومية المحلية مشهدًا من أحد أفلام جاكي تشان، يظهر النجم المتمرس في الفنون القتالية في وضع جنسي مع مومس.

وينطوي هذا المشهد على خرق كبير للقواعد المعتمدة في إيران، حيث تطبق قواعد رقابية صارمة على الشاشات المحلية، تحظر حتى عرض مشاهد مصافحة بين الجنسين.

وجاء الرد سريعًا بعد نشر أحد المشاهدين المقطع عبر الإنترنت.

وكتبت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) “جرى تداول مقاطع لا أخلاقية من فيلم لجاكي تشان، عرضته على ما يبدو القناة الحكومية في كيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقالت: "هذه المشاهد المنافية تمامًا لمبادئ القناة الحكومية، أفضت إلى إقالة وتأديب بعض موظفي القناة في كيش”، بمن فيهم المدير العام للمحطة في الجزيرة".

وكتب أحد مستخدمي “تويتر”: “انقلاب حافلات وسقوط طائرات وغرق سفن دون الاستغناء عن أحد…، أما بضع ثوانٍ تظهر جاكي تشان في وضع حميم عبر القناة الحكومية، كفيلة بتطيير كل العاملين في القسم المعني”.



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