إخواني منشق يرد على رئيس شورى الجماعة الإسلامية

31 ديسمبر 2018 - 06:27 م

قال أسامة حافظ، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الحركة الإسلامية هى التى أعادت المجتمع إلى صحيح الدين.

وقال "حافظ"، فى كلمة نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أصل المشكلة أن البعض استبدل الآية (أن أقيموا الدين) بقولهم (أن أقيموا الدولة) فلما لم ينجحوا في إقامة الدولة اعتبروا أنفسهم فشلوا في تحقيق هدفهم وبدأوا يجلدون الحركة الإسلامية".



وأضاف: "الحقيقة أن الحركة الإسلامية ورغم العوائق الهائلة التي تقف في طريقها نجحت بصمودها وتضحياتها وثباتها وتطوير حركتها في أن تسير خطوات كبيرة في طريق إزالة إرث ضخم من الانحراف العقدي والخلقي والفكري والاجتماعي عن أصول الدين والسير في طريق إعادة الأمة إلى طريق الدين الذي فقدته وأقامت في مجتمعاتها صرحا ضخما على طريق إقامة الدين وتنفيذ موعود الله".

من جانبه، قال خالد الزعفراني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، إن الدين الإسلامي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخالد ليوم القيامة .



وأكد الزعفراني، لـ"المصريون"، أن كل الحركات الإسلامية مهما طال عمرها في التاريخ فهي إلى زوال واندثار وليست مستمرة للأبد مثل الدين الإسلامي فهو مستمر إلى أن تقوم الساعة .



وأشار الزعفراني إلى أن الحركة الإسلامية أثرت في المجتمع عبر تاريخها ولكنه تأثير جزئي وليس كليا .



وأكد الزعفراني أن معظم الحركات الإسلامية التي ظهرت هي قصيرة الأجل وأن كل الحركات الإسلامية الموجودة الآن هي في طريقها للاندثار وستظهر حركات إسلامية أخرى بديلة وجديدة خلال السنوات القادمة .









