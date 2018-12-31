  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر08:35 م
بحث متقدم
الشاعر فاروق جويدة،

فاروق جويدة: «السيسي الأهم في التاريخ»

صور رصف الشارع

4 مشروعات رصف كبرى بالعاصمة في انتظار الافتتاح

البرج الذي شهد الجريمة

2018 تودع المصريين بجريمة بشعة

عمر البشير

«البشير» يوجه رسالة للمعارضة في خطاب للشعب

جريمة قتل ــ ارشيفية

«جرائم 2018».. كثير من الدم.. قليل من «الشرف»

الرئيس الجابوني علي بونغو

الرئيس المُختفي في السعودية يخاطب شعبه من المغرب

الخارجية

أول تعليق من «الخارجية» على احتجاز إيران لمصريين

معيط

بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

تعرف على حالة الطقس غداً الأربعاء

في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

الملك سلمان

أسرار في حياة الملك سلمان تُكشف لأول مرة

خبير فلك:

محمد صلاح سيفوز بجائزة أفضل لاعب في 2019

الصفحة الأخيرة

محمد صلاح
محمد صلاح

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من «كاف» على فوز صلاح بالأفضل فى أفريقيا

#

«BBC» تكشف موعد الإعلان عن أفضل لاعب أفريقي

#

«صلاح» أفضل لاعب أفريقى فى استفتاء "بي بي سي"

#

أمر قد يقلب الموازين لـ«صلاح» في سباق الأفضل بالعالم

محمد صلاح

أفضل لاعب

خبير فلك

توقع محمد فرعون، خبير الفلك والأبراج، أن يشهد عام 2019 فوز النجم العالمي محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في العالم، لافتًا إلى أن الفلك يشير إلى تربع لاعب نادي ليفربول الإنجليزي على عرش هدافي البريميرليج هذا الموسم.

ولفت "فرعون"، خلال حديثه لبرنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الذي يقلقه على محمد صلاح احتمال تعرضه لإصابة، متوقعًا انتقال نجم ليفربول الإنجليزي إلى أحد الأندية الإسبانية خلال الموسم الكروي المقبل.

وأوضح أن نادي الزمالك مرشح للفوز بأكثر من بطولة خلال الموسم الحالي، ولم يكشف عن حظوظ القلعة البيضاء في حصد بطولة الدوري العام، مشيرا إلى أن المنتخب الوطني مرشح للوصول إلى المربع الذهبي لبطولة أمم أفريقيا 2019.

وكان "فرعون" توقع تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصابة بمرض خطير ستؤدي إلى عزله عن منصبه خلال عام 2019، موضحًا أن العام الجديد سيشهد انخفاضًا حادًا في أسعار برميل البترول والدولار الأمريكي على مستوى العالم.

وأشار إلى أن المعارك الكبيرة والصراعات ستعود إلى دولة العراق من جديد خلال العام الجديد، مع رحيل التحالف العربي عن اليمن، وحدوث ثورة إيرانية تطيح بالرئيس والمرشد هناك، وكذلك خروج الإيرانيين للشوارع، لافتًا إلى أن عام 2019 سيشهد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، واشتعال الأوضاع في سوريا، مع وجود مشكلات وصراعات كبيرة في دول الخليج العربي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

تعديل الدستور وعام 2019

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» سعر عيار الذهب الـ21 يسجل 640 جنيها
» المؤبد لفلسطيني باع عقاره لمستوطنين يهود
» 148 ألف رجل أمن لتأمين احتفالات رأس السنة فى فرنسا
» "النني" في طريقه لهذا الفريق
» تصريح صادم من طليق رانيا يوسف عن فستانها
» حبس دوللي شاهين سنة بتهمة التهرب الضريبي
» سوريا تتراجع عن «لائحة الإرهاب الكويتية»: غير صحيحة
» أسرار في حياة الملك سلمان تُكشف لأول مرة
» بالأرقام.. "صلاح" يحصد رابع هدافي العالم
» حقيقة اقتحام منزل حيدر العبادى واقتياده مع زوجته بالقوة
» "القاهرة" و"الجيزة" تعلنان الطوارئ مع احتفالات الكريسماس

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين