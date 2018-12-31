رئيس شركة مياه الشرب بسوهاج يتفقد مشروعات الشركة

31 ديسمبر 2018 - 05:46 م

استعرض اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، الإنجازات والمشروعات التى نفذتها الشركة خلال عام 2018، مؤكداً أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، والتى ساهمت بدورها فى تقديم أفضل الخدمات للمواطن السوهاجى، فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال بدرى تم تشغيل محطة مياه دار السلام السطحية، بطاقة تصميمية 60 ألف م3/يوم، بتكلفة 255 مليون جنيه، لخدمة مركز دار السلام وقراه، وتشغيل محطة معالجة حديد ومنجنيز المدمر بمركز طما، بطاقة تصميمية 100 لتر ثانية، بتكلفة 15 مليون جنيه، لخدمة 23 ألف نسمة بقرية المدمر ونجوعها، بجانب حصول المعمل المركزي لمياه الشرب على شهادة الأيزو 17025، بالإضافة إلى البدء في تنفيذ خط المياه الناقل لقري شرق السكة الحديد بمركز طما لربط شبكة مياه قري مشطا والعتامنة وكوم العرب والشيخ عمار، من محطة مياه السكساكا المرشحة، بقيمة 13.9 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه فى مارس القادم.



وأضاف: تم أيضاً توقيع الاتفاقية الإطارية المنبثقة عن اتفاقية القرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تضم مشروعات لمياه الشرب بتكلفة حوالي 48.3 مليون جنيه، لتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة، بأطوال شبكات 127 كم لترتفع نسبة تغطية خدمة مياه الشرب بالمحافظة من 97 % الى 100 %، كما يتم تنفيذ خط طرد مياه من محطة مياه الجوازات بطول 1.5 كم بقيمة 3.2 مليون، وتنفيذ بئرين بمحطة مياه سعد السعود، بالإضافة إلى خط طرد بطول 4 كم لتغذية المنطقة الصناعية بغرب جرجا، بقيمة 22 مليون جنيه، وتنفيذ خط طرد مياه قطر 16 بوصة لمحطتي مياه الحواويش (3، 4)، بقيمة 4.3 مليون جنيه.



وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، أنه تم بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، تمويل إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، ومد وتدعيم خطوط المياه بقرية الشيخ زين الدين بمركز طهطا، بقيمة 1.4 مليون جنيه، وتنفيذ أعمال مد وتدعيم خطوط المياه للمناطق المحرومة بقرية بندار الكرمانية بمركز سوهاج، بقيمة 500 ألف جنيه، بجانب الانتهاء من توصيل 3255 وصلة مياه شرب بقرى بلصفورة وادفا وأولاد نصير، ومد خطوط مياه للمناطق المحرومة بطول 6300 متر بقرية الصلعا، بتمويل من نادى روتارى، بالإضافة الى مد وتدعيم خطوط مياه شرب لخدمة المناطق المحرومة بقيمة 22 مليون جنيه بالتعاون مع أعضاء مجلس النواب، وتمويل من وزارة الإسكان، والانتهاء من توصيل مياه الشرب لـ15 مدرسة بسوهاج بقيمة 1.3 مليون جنيه، مشيراً إلى أنه جارٍ تنفيذ خطة الإحلال والتجديد للعام 2018/2019 بقطاع مياه الشرب بقيمة 30 مليون جنيه، لزيادة كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب، ومنها تجديد محطات مياه سطحية ونقالي ومطورة وآبار ارتوازية ووحدات ترشيح طبيعي وأجزاء من شبكات مياه الشرب بجميع مراكز المحافظة





