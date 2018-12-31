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نائب وزير الإسكان يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة

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نائب وزير الاسكان خلال جولته
الاسكان

عصام الشربيني

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تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، المشروعات المختلفة التى يجرى تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، ورافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ونوابه.

وبدأ عباس جولته التفقدية بمدينة القاهرة الجديدة، بزيارة الطرق والمحاور، وشملت شارعى التسعين الشمالى والجنوبي، ومتابعة أعمال التطوير القائمة بهما، ومحور محمد نجيب وربطه مع طريق العين السخنة، والذى يُعد من أهم المحاور بالمدينة، حيث إنه يربط المدينة بطريق السويس وطريق العين السخنة مروراً بشارعى التسعين الجنوبي والشمالي، مثنياً على مستوى تنفيذ الأعمال، ومؤكداً ضرورة الالتزام بإنهاء الأعمال فى مواعيدها.

وأبدى نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إعجابه بمستوى التشطيب بمشروعى "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر، بالمدينة، مشدداً على ضرورة الاستمرار فى التنفيذ بنفس الكفاءة، وكذا ضرورة زيادة نسب الانجاز للانتهاء من تنفيذ الأعمال فى الوقت المحدد.

وفى ختام جولته التفقدية، توجه المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بالشكر للمهندس عادل النجار، رئيس الجهاز، وجميع العاملين بتلك المشروعات.


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