» "أزارو" يهدد أحلام الأهلي قبل لقاء بيراميدز

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أثار غياب اللاعب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي الشكوك حول غيابه عن مواجهة بيراميدز.

وقال خالد محمود طبيب النادي الأهلي، أن أزارو يُعاني من نزلة برد حادة جعلته يغيب عن مران الفريق اليوم، موضحًا أن الجهاز الفني بقيادة الأوروجواياني لاسارتي فضل إراحته.

وتحوم الشكوك حول جاهزية أزارو الكاملة قبل مواجهة بيراميدز المرتقبة يوم الجمعة المقبل على إستاد الدفاع الجوي، في مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري.

وتعادل المارد الأحمر مع نظيره الداخلية في آخر لقاءاته بالجولة السادية ضمن المؤجلات من عمر مسابقة الدوري الممتاز.


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