رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس

31 ديسمبر 2018 - 05:14 م

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزيرى الآثار، وشئون مجلس النواب، وممثلي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء بأن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة التي تمت على مدار الشهر الماضى لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، وبناء عليه فقد وافقت اللجنة في اجتماعها اليوم على تقنين أوضاع 80 كنيسة ومبنى تابعاً، منها 9 كنائس ومبان تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، واستيداء حق الدولة بالنسبة لتلك المقامة على أراض ملك الدولة. وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانى التي تم الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن 588 كنيسة ومبنى تابعاً، بالإضافة إلى 39 كنيسة ومبنى تابعاً تم تقنين أوضاعها بشرط استيفاء اشتراطات السلامة الإنشائية واستيداء حق الدولة بإجمالى 627 كنيسة ومبنى.

وأضــاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها بموجب القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، للبت في طلبات تقنين الكنائس والمبانى القائمة في تاريخ العمل بالقانون رقم 80، بعد التثبت من توافر عدة شروط أهما تلقى طلب التقنين من الممثل القانوني للطائفة الدينية، وأن يكون المبنى سليماً من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس إنشائى معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى مقاماً وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن يلتزم المبنى بالضوابط المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة.

هــذا وقـد أكــد رئيس الوزراء مجدداً خلال الاجتماع على أهمية الاستمرار في تسريع وتيرة العمل لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التي تستوفى الشروط التي حددها القانون رقم 80 لسنة 2016، حتى يتسنى الانتهاء من قرارات التقنين في أقصــر فترة ممكنــة. كما ناشد رؤساء الطوائف الدينية المعنية بتوجيه الكنائس التابعة للتجاوب مع الاشتراطات التي تطلبها اللجنة فيما يخص إجراءات الحماية المدنية، واشتراطات السلامة الإنشائية، واستيداء حق الدولة.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالإعراب عن خالص تهانيه الشخصية وتهانى مجلس الوزراء لكافة الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





