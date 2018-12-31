  • الإثنين 31 ديسمبر 2018
  • بتوقيت مصر06:28 م
بحث متقدم
معيط

بين الواقع والخيال.. ضرائب على إعلانات الـ«سوشيال ميديا»

تعرف على حالة الطقس غداً الأربعاء

في وداع 2018.. مفاجآت عن طقس 2019

الملك سلمان

أسرار في حياة الملك سلمان تُكشف لأول مرة

صلاح وميسي و رونالدو

بالأرقام.. "صلاح" يحصد رابع هدافي العالم

الكويت

الكويت تضع شرطًا لعودة العلاقات مع «الأسد»

ارشيفية

غلق المحلات بالقوة والمتظاهرين يزحفون لقصر «البشير»

هيرميس

قفزة غير متوقعة للاقتصاد المصري في 2019

البرلمان الكويتي

الإمارات تُسلم مصريًا للكويت مُتهما في أكبر قضية هزت الدولة

ارشيفية

312 شهيدًا فلسطينًا خلال 2018

ارشيفية

استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ونائبه بشكل مفاجئ

الأمن السوداني يعتقل ابنة الصادق المهدي

عرب وعالم

زينب ابنة الصادق المهدي
زينب ابنة الصادق المهدي

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

تفاصيل رسالة رئيس وزراء عربي لـ"الأسد"

#

اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني

#

حقيقة اعتداء الحرس الرئاسي على "البشير"

#

المهدي مستعدّ للمشاركة بإعداد الدستور والانتخابات

السودان

اعتقال

الصادق المهدي

اعتقلت شرطة الخرطوم، اليوم الإثنين، زينب ابنة رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أثناء مشاركتها في مظاهرات اليوم بوسط العاصمة.

وانطلقت ، مسيرات تجوب  شوارع العاصمة السودانية الخرطوم دعا لها اتحاد المهنيين السودانين من صنية "القندول" متجهة للقصر الرئاسي للمطالبة برحيل "البشير".

وتصدت قوات الأمن السوداني للمتظاهرين، وتفريقهم بالقوة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها نشطاء سودانيون عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إصابات مباشرة لبعض المتظاهرين في الرأس بالرصاص الحي ما أدي إلى وقوع وفيات وإصابات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الطبقية "غالبة".. قصة ابنة عمر وسلمان الفارسي

محمود سلطان

عندما يأكل المصريون "الأورجانيك"!

فراج إسماعيل

تسويق .. مصر

حسام فتحي

طموح وسياسة ورصاصة..مئوية السادات(1-2)

د. هشام الحمامي

دلالة الحجاب.. بين مرحلتين!

د. حسام عقل

قرابين ليست للرب

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رأيت أني حامل وعلى وشك الولادة
» مقاتلات عراقية تقصف مناطق في سوريا
» جريمة بشعة.. ذبح سيدة وأبنائها الثلاثة
» "أزارو" يهدد أحلام الأهلي قبل لقاء بيراميدز
» البشير يتلقى رسالة من الملك سلمان وولي عهده قبل إلقاء خطابه
» إسرائيل تحتل المركز الأول عالميًا فى عدد الإدانات بالأمم المتحدة
» الأمن السوداني يعتقل ابنة الصادق المهدي
» رحيل "كاسونجو" عن الزمالك بـ8 ملايين جنيه
» الفشل الكلوى يدمر 7 آلاف شخص فى اليمن
» مفاجأة.. أمين شرطة يبيع المخدرات للمساجين
» استقالة المتحدث باسم الفاتيكان ونائبه بشكل مفاجئ

استطلاع رأي

من هو أفضل لاعب في مصر عام 2018؟

  • عشاء

    06:37 م

  • فجر

    05:29

  • شروق

    06:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    14:49

  • مغرب

    17:07

  • عشاء

    18:37

من الى
عربة فول
محكمة الاسرة
عبلة الطاهر
أهاللي المرضى أمام أبوالريش الياباني
الإخوان المسلمين