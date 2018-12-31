» الأمن السوداني يعتقل ابنة الصادق المهدي

31 ديسمبر 2018 - 05:09 م

اعتقلت شرطة الخرطوم، اليوم الإثنين، زينب ابنة رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أثناء مشاركتها في مظاهرات اليوم بوسط العاصمة.

وانطلقت ، مسيرات تجوب شوارع العاصمة السودانية الخرطوم دعا لها اتحاد المهنيين السودانين من صنية "القندول" متجهة للقصر الرئاسي للمطالبة برحيل "البشير".

وتصدت قوات الأمن السوداني للمتظاهرين، وتفريقهم بالقوة باستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرها نشطاء سودانيون عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إصابات مباشرة لبعض المتظاهرين في الرأس بالرصاص الحي ما أدي إلى وقوع وفيات وإصابات.