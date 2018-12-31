"القوى العاملة" تخصص مقرها للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "سي"

31 ديسمبر 2018 - 05:08 م



خصصت وزارة القوي العاملة مقرها 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر من اليوم الأثنين وحتي الخميس المقبل بعد الساعة الثانية ظهراً، لاستقبال المواطنين الذين يقطنون بالقرب منها للكشف المبكر عن الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدى "سي"، وكذا الكشف المبكر عن السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة، وتوجيه المكتشف إصابتهم لتلقى العلاج بمختلف وحدات ومستشفيات الجمهورية، وذلك ضمن حملة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت شعار "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سى.



وأجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة، تحليلًا ضمن حملة المبادرة، وقال أن الوزارة اسهاماً منها في المبادرة وتسهيلا علي القائمين عليها خصصت مقرها لتتيح فرصة لعدد كبير من المواطنين للاطمئنان على صحتهم وعدم إصابتهم بالأمراض التى تستهدفها المبادرة من خلال الكشف المبكر عنها إلى جانب التقييم والعلاج من خلال وحدات علاج الفيروسات الكبدية المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية التي تتيحها المبادرة.





