وزير الاتصالات يفتتح مركزين للخدمات البريدية بمحافظة بني سويف

31 ديسمبر 2018 - 05:05 م





افتتح اليوم الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار/ هاني عبدالجابر محافظ بنى سويف، وعصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد مركز خدمات بريد بني سويف شرق، ومركز خدمات بريد بني سويف الجديدة بعد تطويرهما وتحويلهما إلى مراكز خدمات بريدية متكاملة.

وعقب الافتتاح قام السيد الوزير والسيد/ محافظ بني سويف ورئيس الهيئة القومية للبريد بجولة تفقدية داخل المركزين لمتابعة انتظام سير العمل في تقديم كافة الخدمات البريدية التقليدية والمستحدثة المتكاملة للمواطنين، والاستماع إلى أراء المواطنين المتواجدين داخل المركزين لتلقي الخدمات.



وخلال جولته أكد وزير الاتصالات على أن البريد المصري يشهد تطوراً كبيراً في إطار العمل على إعادة صياغة دوره ليكون منصة لتقديم الخدمات الحكومية، وخدمات الشمول الرقمي المالي، بجانب الخدمات البريدية للمواطنين من خلال استحداث خدمات جديدة تعتمد على أنظمة تكنولوجية تواكب التطورات العالمية ليغدو أحد القنوات الخمس الرئيسية التي يمكن من خلالها أن يتلقى المواطن الخدمات الحكومية الرقمية المقرر إطلاقها خلال العام ونصف المقبلين وفقا للمشروعات التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي.

ومن جانبه قال رئيس هيئة البريد إن هذا الافتتاح يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الشاملة التي ينفذها البريد المصري لتقديم الخدمات للمواطنين بشكل لائق وميسر؛ مشيراً إلى أن مراكز الخدمات البريدية أصبحت واجهة المواطن للحصول على خدمات الحكومة الالكترونية وذلك بعد تطويرها وتزويدها بأحدث الأنظمة والحلول المتطورة، بالإضافة إلى الخدمات المالية والبريدية التي يقدمها البريد المصري.



جدير بالذكر أن محافظة بني سويف تضم نحو 110 مكتب بريد تقوم على خدمة الملايين من سكان المحافظة. ويقام مركز خدمات بني سويف شرق على مساحة 155 متر مربع لخدمة 100 آلف مواطن؛ بينما يقام مركز خدمات بني سويف الجديدة على مساحة 105 متر مربع لخدمة 60 آلف مواطن؛ ويقدم المركزان بعد تطويرهما جميع الخدمات المالية والبريدية وخدمة سداد مخالفات المرور والأحوال المدنية.





