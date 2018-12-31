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رئيس الوزراء يبحث مع رئيس البورصة أداء سوق رأس المال

الحياة السياسية

مدبولي ورئيس البورصة
مدبولي

عصام الشربيني

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، محمد فريد صالح، رئيس البورصة المصرية.

وتناول الاجتماع آخر المستجدات والتطورات التي طرأت على أداء البورصة المصرية، وكذلك استعراض أهم ملامح استراتيجية إدارة البورصة لتطوير وتنمية سوق رأس المال خلال المرحلة المقبلة، ليستمر في القيام بدوره كداعم لخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الرامية لتعزيز المسار الاقتصادي وتحسين الأحوال المعيشية، وتوفير التمويل لمصدري الأسهم والسندات لتمويل انشطتهم وتوسعاتهم الاستثمارية.

كما تناول الاجتماع بحث خطط تدشين بورصة سلعية للسوق الحاضر وفق أنظمة تسوية وتداول الكترونية تسهم في تحقيق مزيد من التنظيم للأسواق وترفع من كفاءة ومرونة عملية التسعير، وترفع من الشفافية واستقرار أسواق السلع، على أن يتم اختيار السلع وفق محددات رئيسية وهي أن تكون السلع قابلة للتنميط والتخزين فضلاً عن تمتعها بسوق كبير، ويتعامل عليها عدد كبير من المتعاملين.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى خطط البورصة لإنشاء سوق للعقود (المشتقات المالية)، فضلاً عن الأدوات والمنتجات المالية التي تعمل إدارة البورصة على تطبيقها خلال الفترة المقبلة لتعزيز التداول والسيولة ومنها بيع الأوراق المالية المقترضة ونشاط صانع السوق.

وخلال اللقاء قال رئيس البورصة إن إدارة البورصة تعمل على استكمال جهودها لتعميق سوق رأس المال المصري وفق أفضل المعايير والمواصفات العالمية، من منظور سلسلة القيمة المضافة عبر تحسين معدلات الإفصاح، بالتواصل ما بين الشركات المقيدة والمستثمرين، وتبسيط وتطوير آليات التداول مع استحداث أدوات مالية جديدة، والعمل على زيادة معدلات الثقافة والوعي المالي لزيادة أعداد المستثمرين.


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