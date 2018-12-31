» رحيل "كاسونجو" عن الزمالك بـ8 ملايين جنيه

31 ديسمبر 2018 - 05:01 م

فتح نادي الزمالك باب الرحيل أمام مهاجم الفريق كابونجو كاسونجو على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم مقابل 8 ملايين جنيه يتقاضاها نادي الزمالك.

وبالفعل تم عقد الاتفاق مع نادي الوحدة السعودي بعدما حصل الزمالك علي موافقة الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس، بحسب الموقع الرسمي للنادي.

ويحتل الوحدة المركز السادس في ترتيب جدول مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، ويتواجد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الأسبق للزمالك، مستشارا فنيا للفريق.

الجدير بالذكر، أن الوحدة السعودي، يضم بين صفوفه الحارس محمد عواد، معارا من النادي الإسماعيلي لنهاية الموسم، بعدما حصل عليه مطلع الموسم الحالي، بدعم من تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية السابق.