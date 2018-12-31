بالأرقام.. "صلاح" يحصد رابع هدافي العالم

31 ديسمبر 2018 - 04:43 م

حصد اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي، المركز الرابع فى ترتيب هدافى العالم مع الأندية والمنتخبات فى عام 2018، برصيد 44 هدفا سجلها فى 56 مشاركة معمن منتخب بلاده ونادى ليفربول الإنجليزى.

وجاء فى الصدارة الأرجنتينى ليونيل ميسي برصيد 51 هدفاً أحرزها فى 54 مشاركة مع نادى برشلونة ومنتخب التانجو، وسجل 34 هدفا فى الليجا آخرها فى الانتصار على سلتا فيجو بثنائية نظيفة، و9 أهداف فى دورى الأبطال و4 فى كأس ملك إسبانيا و4 مع الـ"بيانكوسيلستى".

وحل في وصافة هدافى الأندية والمنتخبات، النجم كريستيانو رونالدو برصيد 48 هدفا فى 53 مشاركة مع ناديه الحالى يوفنتوس الإيطالى وناديه السابق ريال مدريد الإسباني ومنتخب البرتغال، وفى المركز الثالث، البولندى روبرت ليفاندوفسكى، برصيد 46 هدفا سجلها فى 57 مشاركة مع ناديه بايرن ميونيخ الألماني ومنتخب بلاده.

ويأتى بعد ذلك الإنجليزى هارى كين نجم توتنهام برصيد 42 هدفا، فالفرنسى أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد برصيد 40 هدفا، فالأوروجوايانى لويس سواريز مهاجم برشلونة برصيد 38 هدفا، فمواطنه إدينسون كافاني نجم باريس سان جيرمان برصيد 34 هدفا، فالفرنسى كيليان مبابى مهاجم النادي الباريسي أيضا برصيد 33 هدفا، فالويلزى جاريث بيل جناح ريال مدريد برصيد 32 هدفا.

كما اختتم نجم منتخب مصر محمد صلاح 2018 بالمركز الثالث بسباق هدافى الدوريات الخمسة الكبرى الطامحين للتتويج بجائزة الحذاء الذهبى للعام الجديد "2019"، برصيد 13 هدفا مع ناديه ليفربول الإنجليزى.

وسجل هداف الريدز أهدافه فى 20 مشاركة بالبريميرليج، ولا يسبقه من الدوريات المنافسة سوى ميسي نجم برشلونة الإسباني برصيد 15 هدفاً ورونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى برصيد 14 هدفا.

وكان النجم ليونيل ميسي قد حصل على لقب هداف الدوريات الخمسة الكبرى عن الموسم الماضي بإنهاء الدوري الإسباني برصيد 34 هدفا، وجاء فى الوصافة محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 32 هدفا ثم تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو وإيكاردى مهاجم إنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 29 هدفا لكل منهما.

وتوزعت أهداف صلاح بين 28 هدفاً فى الدوري الإنجليزى الممتاز، كان آخرها هدفه فى الفوز الكبير على أرسنال بخمسة أهداف مقابل هدف قبل يومين فقط من نهاية العام، و8 أهداف فى دورى الأبطال وهدف فى الكأس و7 أهداف مع منتخب مصر، من بينها هدفان فى كأس العالم بروسيا و4 أهداف بتصفيات كأس أمم أفريقيا المقرر إقامتها الصيف المقبل.